Rúben Amorim neemt afscheid met ruime zege tegen City in duel met drie penalty’s

Rúben Amorim heeft zijn laatste wedstrijd met Sporting Portugal afgesloten met een ruime 4-1 zege tegen Manchester City. Phil Foden en Viktor Gyökeres zorgden voor rust voor de doelpunten. Na rust kwam Sporting geweldig uit de kleedkamer met twee snelle doelpunten in drie minuten van Maximiliano Araújo en opnieuw Gyökeres. Erling Haaland miste daarna een penalty en zag Gyökeres een hattrick maken door ook zijn tweede penalty te benutten.

City begon met Nathan Aké op de bank goed aan de wedstrijd. Foden zette goed druk, waarop de verdediging de bal eenvoudig inleverde. De Engelsman maakte handig gebruik van dit buitenkansje en schoot met zijn linker raak: 0-1. Doelman Franco Israel zag er niet al te best uit bij dat doelpunt.

Diezelfde Israel ging na twintig minuten spelen bijna weer in de fout. Haaland zette de doelman onder druk, die nog ternauwernood de bal kon wegschieten. Even later zag de Uruguayaanse keeper hoe een tegendraadse kopbal van de Noorse spits ternauwernood van de lijn werd gehaald.

Toch waren het niet the Citizens die konden juichen. Totaal tegen de verhouding in kwamen de Portugezen op gelijke hoogte. Een goed opgezette counter werd door Gyökeres beheerst afgerond: 1-1.

Direct vanaf de aftrap was het Sporting dat op voorsprong kwam. Via flitsend combinatiespel kwam de bal terecht bij Araújo, die oog in oog met Ederson niet faalde: 2-1. Even op adem komen was er voor City niet bij. Josko Gvardiol vloerde Trinçao in de zestien en kreeg een penalty tegen. Gyökeres pakte het buitenkansje uit en zette de Portugezen op 3-1.

Na een mooie combinatie tussen Bernardo Silva en Foden ging de bal opnieuw de stip. Het schot van de Portugees kwam ongelukkig tegen de hand van de Ivoriaan Ousmane Diomandé aan. Haaland ging achter de bal staan, maar faalde vanaf elf meter. Zijn inzet ging hard tegen de lat.

De misser van de Noor pakte duur uit voor de kampioen van Engeland. Nadat Matheus Nunes een overtreding maakte ging de bal voor de derde keer op de stip. Gyökeres faalde niet en maakte daarmee zijn hattrick compleet: 4-1. Voor Amorim kwam er zo een mooi einde aan zijn succesvolle periode bij Sporting. De trainer werd de hele wedstrijd toegezongen door de fanatieke aanhang. Voor Pep Guardiola betekende het verlies zijn derde nederlaag op rij.