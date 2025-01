Rúben Amorim is woest en slaat de kleedkamer van Manchester United kort en klein

Rúben Amorim heeft het zondag, kort na de kansloze nederlaag van Manchester United tegen Brighton & Hove Albion, flink laten donderen in de thuiskleedkamer van Old Trafford. Dat weet clubwatcher Laurie Whitwell van The Athletic.

Het zal gestormd hebben in het omkleedhok waar onder anderen de Nederlanders Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee en Tyrell Malacia ook plaatsnamen. The Red Devils hebben zojuist met 3-1 verloren van Brighton en Amorim is vooral kwaad over de veldbezetting van zijn spelers.

De Portugees is zelfs zo woest dat hij tijdens zijn emotionele betoog een groot televisiescherm beschadigt. Die tv wordt doorgaans gebruikt voor tactische besprekingen, maar zal gefixt moeten worden voor het volgende duel van the Mancunians.

Op donderdagavond staat het Europa League-duel met Rangers op de rol. De uitbarsting van Amorim op zondag kwam niet bepaald uit de lucht vallen. Het was alweer de zevende nederlaag van zijn team in slechts vijftien wedstrijden tijd.

"Hij liet woest zijn ontevredenheid blijken en stelde zijn frustraties op fysieke wijze tentoon", schrijft Whitwell. Naar verluidt werden er ook tafels en stoelen omver gegooid.

Het is compleet onkarakteristiek voor de Portugese oefenmeester, weet de journalist van de kwaliteitskrant. "Zijn reactie was vergelijkbaar voor degenen die bij andere boze managers eerder ook al woede-uitbarstingen hebben ervaren."

"Maar deze was een stuk heftiger, want normaliter zegt Amorim geen woord onmiddellijk na de wedstrijd. Zoals hij al zijn hele trainersloopbaan doet, vindt hij het veel prettiger om stil te blijven na het laatste fluitsignaal en pas de volgende nag met een nuchtere analyse te komen."

Zijn uitbarsting na het verlies tegen Brighton wordt vergeleken met de hairdryer-treatment van de legendarische Sir Alex Ferguson, die altijd fel van leer trok als zijn ploeg een teleurstellende wedstrijd op de mat legde.