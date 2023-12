RTV Noord onthult Eredivisie-club die informeerde naar veelbesproken Van Veen

Dinsdag, 5 december 2023 om 11:30 • Bart DHanis • Laatste update: 12:18

Kevin van Veen heeft de clubs voor het uitzoeken komende transferperiode, zo stelt RTV-Noord-verslaggever Stefan Bleeker in de podcast De Koffiecorner. Van Veen kan rekenen op interesse vanuit de Keuken Kampioen Divisie, maar kan wellicht ook naar de Eredivisie vertrekken.

Van Veen is momenteel in Schotland om zijn vriendin bij te staan bij de bevalling van hun kindje. Wanneer hij terugkeert is onduidelijk, stellen de journalisten van de regionale omroep. Bleeker zegt dan ook dat Van Veen wellicht zijn laatste duel voor de Trots van het Noorden al heeft gespeeld.

“Dick Lukkien blijft met twee spitsen spelen en dan moet je ervoor zorgen dat Van Veen weggaat”, stelt voormalig Groningen-speler Martin Drent in de podcast. Bleeker weet daarop te melden dat meerdere clubs al hebben geïnformeerd bij Groningen.

“NEC heeft zich al gemeld en ook Roda JC en NAC Breda hebben geïnformeerd bij Groningen.” Bas Dost is voor onbepaalde tijd uitgeschakeld bij NEC. Hij zakte tegen AZ ineen en herstelt momenteel van een ontstoken hartspier. Of hij überhaupt nog terugkeert, is onzeker.

Het feit dat NAC zich meldt is interessant te noemen. In oktober ging Van Veen met zijn ploeg op bezoek in Breda. Groningen verloor met 3-2, maar Van Veen was wel twee keer trefzeker. Na zijn treffers kreeg hij het aan de stok met de fanatieke aanhang van NAC. Volgens Van Veen wenste de ‘B-side’ zijn ongeboren dochter kanker toe.

Dat de dertigjarige spits daadwerkelijk vertrekt uit Groningen is nog niet zeker. Volgens Bleeker strijkt Van Veen een riant salaris op in het Euroborg Stadion. Daarnaast heeft hij een contract tot medio 2026. Hij kan ervoor kiezen om zijn contract uit te zitten.

Van Veen werd afgelopen zomer met veel bombarie overgenomen van het Schotse Motherwell FC. In gesprek met RTV Noord zei hij destijds dat hij dertig doelpunten zou maken in de Keuken Kampioen Divisie. “Als ik kan scoren tegen Celtic en Rangers FC, dan moet ik ook een paar keer kunnen scoren tegen FC Den Bosch.” Hij heeft nu vijf keer gescoord in veertien Keuken Kampioen Divisie-duels.