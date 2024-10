Royston Drenthe zag Feyenoord-speler met 'belachelijk' voetenwerk: 'Eén van de besten momenteel'

Royston Drenthe heeft genoten van Antoni Milambo. Dat vertelt de analist woensdagavond na de 1-3 zege van Feyenoord op Benfica bij Ziggo Sport. Milambo scoorde twee keer, en met name het voetenwerk van de Feyenoord-middenvelder kon Drenthe bekoren.

Na afloop van de wedstrijd worden er door Youri Mulder en Drenthe een aantal beelden van Feyenoord bekeken. “Dit is voetbal waarop getraind is”, begint Drenthe zijn analyse.

“Dit is duidelijk, dit zijn patronen die vanuit de trainer zijn aangegeven. Maar dat je dat dan ook zo met alle rust kan laten zien in zo’n belangrijke pot in de Champions League, is gewoon goed.”

Mulder is onder de indruk van Quinten Timber, maar ook over Milambo is de analist lovend. “Zijn voetenwerk… Dat is echt geweldig, hè?”

Drenthe is het met hem eens. “Milambo… Belachelijk. Qua voetenwerk is hij op dit moment volgens mij één van de besten die ik de laatste tijd heb gezien. Heel lichtvoetig, eventjes wachten…”, is de oud-Feyenoorder lovend.

Feyenoord speelde woensdagavond wervelend en kwam via Ayase Ueda en Milambo op 0-2. Kerem Aktürkoglu maakte het halverwege de tweede helft spannend met de 1-2, maar in de blessuretijd besliste Milambo het duel.

Door de zege klimt Feyenoord voorlopig naar plek zestien op de Champions League-ranglijst, met zes punten uit drie duels. Benfica staat dertiende.