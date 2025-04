Royston Drenthe ging bijna op de vuist bij Real Madrid: ‘Goed dat ze ons uit elkaar haalden’

Javier Saviola heeft in gesprek met Marca een bijzondere anekdote de wereld ingeslingerd. De voormalig aanvaller van Real Madrid blikte terug op zijn tijd in de Spaanse hoofdstad, waar hij het aan de stok kreeg met Royston Drenthe.

Saviola maakte in de zomer van 2007 de overstap van FC Barcelona naar Real Madrid, waar hij twee jaar later alweer vertrok. In die korte tijd kwam hij maar liefst zes Nederlanders tegen.

In zijn eerste seizoen speelde hij al samen met Drenthe, Wesley Sneijder, Arjen Robben en Ruud van Nistelrooij. Een seizoen later voegden Rafael van der Vaart en Klaas-Jan Huntelaar zich daar ook bij.

Met één speler kon hij maar moeilijk vrienden worden: Drenthe. Het liep één keer zelfs bijna volledig uit de hand. “Hij was een van de weinige spelers met wie ik ooit in mijn leven ruzie had”, zo verklaart hij in gesprek met Marca.

“We raakten niet slaags, maar tijdens de training klaagde hij te veel en begonnen we elkaar te beledigen”, vervolgt hij. “Dat bleef doorgaan tot helemaal in de sportschool. Het is maar goed dat ze ons snel uit elkaar hebben gehaald.”

Verder was het dienstverband van Saviola bij Real Madrid sowieso geen groot succes. Hoewel de Koninklijke in het seizoen 2007/08 landskampioen werd en een seizoen later de Spaanse Supercup won, moest Saviola het voornamelijk doen met korte invalbeurten.

Drenthe kwam tot iets meer optredens, maar ook hij was lang niet altijd verzekerd van een basisplaats. Na enkele verhuurperiodes zat zijn tijd bij Real Madrid er in de zomer van 2012 definitief op. In november 2023 hing hij na een korte periode bij Kozakken Boys zijn voetbalschoenen aan de wilgen.