‘Royal Antwerp maakt 14 miljoen winst op door Overmars ontdekte parel’

Het heeft er alle schijn van dat George Ilenikhena een jaar na zijn komst alweer gaat vertrekken bij Royal Antwerp FC. De pas zeventienjarige aanvaller, die vorig jaar zomer door Marc Overmars naar De Bosuil werd gehaald, staat in de nadrukkelijke belangstelling van AS Monaco.

Belgische media, waaronder Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad denken het zeker te weten. Ilenikhena gaat op korte termijn voor 20 miljoen euro de overstap maken naar AS Monaco.

De Monegasken leken lange tijd aan de haal te gaan met Georges Mikautadze, maar de voormalig Ajacied koos voor een avontuur bij Olympique Lyon. Als alternatief zijn nu alle pijlen gericht op Ilenikhena.

Volgens L'Équipe betaalde Overmars vorig jaar zomer zo'n 6 miljoen euro voor Ilenikhena. De aanvaller werd overgenomen van de Franse tweedeklasser Amiens SC, waar hij veel indruk maakte als tienertalent.

Hoewel er geen exacte bedragen worden genoemd, wordt er vanuit gegaan dat Antwerp een veelvoud tegemoet kan zien van de vorig jaar betaalde 6 miljoen euro. Ilenikhena heeft nog een langdurig contract tot medio 2027 en een geschatte marktwaarde van 10 miljoen euro.

Ilenikhena maakte indruk bij Antwerp door onder meer het winnende doelpunt te maken in de Champions League tegen FC Barcelona. In totaal kwam hij in 50 wedstrijden in alle competities 14 keer tot scoren. Eén keer was hij aangever.

Voor Antwerp zijn de miljoenen meer dan welkom, daar algemeen bekend is dat de club in financiële nood verkeert. Antwerp wil minder afhankelijk worden van de centen van eigenaar Paul Gheysens.

