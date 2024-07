‘Routinier lijkt Feyenoord te verlaten en kan tekenen in Duitsland, Italië en Spanje’

Het lijkt erop dat Alireza Jahanbakhsh zijn laatste wedstrijd namens Feyenoord heeft gespeeld. De dertigjarige buitenspeler geniet volgens zaakwaarnemer Amir Moghaddam belangstelling uit verschillende landen. Jahanbakhsh, die deze zomer uit zijn contract loopt in De Kuip, kan tekenen in Duitsland, Italië en Spanje.

In gesprek met Tasnim News geeft Moghaddam een update over de huidige situatie van Jahanbakhsh. “Er is interesse uit Italië, Spanje en Duitsland om Alireza aan te trekken en de eerste gesprekken zijn de afgelopen dagen gevoerd.”

“We moeten echter wachten tot Alireza terugkeert van vakantie, zodat we na het bekijken van alle aspecten een definitieve beslissing kunnen nemen over zijn volgende club”, aldus Moghaddam.

Jahanbakhsh zelf lijkt een duidelijke voorkeur te hebben. “'Alireza vindt spelen in Italië aantrekkelijk”, zegt Moghaddam. Toch heeft de aanvoerder van Iran meer eisen. “Uiteindelijk zijn de omstandigheden van de club, het niveau, de coach, de levensomstandigheden in het betreffende land en veel andere factoren belangrijk voor hem. Dat zal invloed hebben op zijn keuze, wat logisch is.”

De nog altijd ambitieuze Jahanbakhsh ziet het nog niet zitten om terug te keren naar Iran. Ook blijft de rechtspoot het liefst in Europa spelen, waardoor een transfer naar de Saudi Pro League uitgesloten lijkt. Eerder was er veel interesse voor Jahanbakhsh vanuit Saudi-Arabië.

Tasnim News denkt dat er binnen drie of vier weken duidelijkheid is over de toekomst van Jahanbakhsh. Een langer verblijf bij Feyenoord lijkt inmiddels onwaarschijnlijk. Eerder werd bekend dat de Rotterdammers de eenzijdige optie in het contract van Jahanbakhsh niet hebben gelicht, waardoor hij aan het eind van deze maand transfervrij is. Jahanbakhsh is volgens Transfermarkt nog 3 miljoen euro waard.

