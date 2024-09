Rotterdams talent bekroont prachtige weken met basisdebuut in Champions League

Lamare Bogarde (20) beleeft momenteel zijn absolute doorbraak bij Aston Villa. De Rotterdamse verdediger stond dinsdagavond aan de aftrap tijdens het gewonnen uitduel met Young Boys (0-3) in de Champions League. Voor Bogarde was het zijn debuut in het miljardenbal.

Manager Unai Emery had dinsdag de keuze uit drie Nederlanders in zijn wedstrijdselectie voor het uitduel met Young Boys. Verdedigers Sil Swinkels (20) en Ian Maatsen (22) moesten genoegen nemen met een plek op de bank, maar Bogarde stond als rechtsback in de basiself van Aston Villa.

Aston Villa stond bij rust al met 0-2 voor, waarna Bogarde werd vervangen door Diego Carlos. Van GOAL krijgt de Nederlandse jeugdinternational een 6 voor zijn stabiele optreden in Bern.

“Een paar dreigende aanvallen van Young Boys liepen via zijn kant van het veld, maar hij deed niet veel verkeerd. Werd er in de rust om tactische redenen uitgehaald”, aldus journalist Richard Mills.

Bogarde stond tijdens de afgelopen twee Premier League-wedstrijden ook al in de basis bij Aston Villa. Hij is het neefje van voormalig international Winston Bogarde en het jongere broertje van Melayro Bogarde (LASK Linz). Ook Danilho Doekhi (Union Berlin) is een neef van de broertjes Bogarde.

Lamare Bogarde speelde tussen 2011 en 2020 in de jeugdopleiding van Feyenoord. Aston Villa haalde de rechtspoot op jonge leeftijd voor slechts een opleidingsvergoeding naar Engeland toe.

Vorig seizoen speelde Bogarde nog op huurbasis voor Bristol Rovers in de League One, het derde niveau van Engeland. Inmiddels heeft hij zijn debuut gemaakt op het hoogste podium in het Europese voetbal en staat de teller op vier officiële duels namens Aston Villa.