Dani de Wit is goudeerlijk: 'Heb me een beetje in de club vergist'

Dani de Wit heeft zich een beetje in VfL Bochum vergist, zo vertelt hij in gesprek met Voetbal International. De 27-jarige middenvelder keerde deze zomer terug in Nederland bij FC Utrecht en gaat in gesprek met het weekblad in op zijn avontuur in Duitsland.

“Het is natuurlijk wel een heel pittig seizoen geweest”, zegt De Wit over zijn jaar in de Bundesliga. “Heel anders dan ik had verwacht en zoals ik het ken uit mijn tijd bij Ajax en AZ.”

“Ik wilde heel graag in de Bundesliga spelen. Het is een van de mooiste competities in de wereld en ik denk dat het ook heel goed bij me past”, gaat hij verder. “Het is natuurlijk geweldig met die grote volle stadions overal. Niet normaal, echt genieten. Maar ik wil iedere wedstrijd op het veld staan en als dat niet gebeurt, moet je verder kijken.”

De Wit begon het seizoen bij Bochum als basisspeler, maar moest het tegen het einde van de campagne voornamelijk met (korte) invalbeurten doen. “Ik heb me denk ik wel een beetje in de club Bochum vergist”, zegt hij eerlijk. “Dan bedoel ik vooral hoe de club van bovenaf wordt bestuurd.”

“Al na zeven wedstrijden werden de trainer en de technisch directeur die mij hadden gehaald ontslagen. In het begin speelde ik alles nog wel, maar de nieuwe coach speelde een Duitse 5-2-3 zonder aanvallende middenvelders dus kwam ik in de plannen niet meer voor.”

De Wit had daarom al snel genoeg gezien bij Bochum en tekende een contract tot medio 2028 bij FC Utrecht. De rechtspoot gaat met de Domstedelingen de voorrondes van de Europa League in.