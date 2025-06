Alex Kroes is bikkelhard: zeven spelers per direct verbannen uit Ajax 1

Alex Kroes heeft zeven spelers van Ajax via een WhatsApp-bericht te kennen gegeven dat zij niet meer welkom zijn bij het eerste elftal. Dat meldt Mike Verweij van De Telegraaf. De technisch directeur wil hen verkopen zodat er geld beschikbaar komt om de selectie verder te versterken.

Het gaat om Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Kristian Hlynsson, Christian Rasmussen, Jay Gorter en Branco van den Boomen. Ajax gaat ver met de maatregelen. “Ze mogen pas gebruikmaken van het veld en de sportschool als het eerste elftal heeft geluncht”, schrijft Verweij.

“Heeft John Heitinga een dubbel programma, dan mag het zevental pas De Toekomst op als de tweede training is afgelopen. Op de parkeerplaats voor het eerste elftal en de staf is geen plek meer voor de auto’s van de uit de gratie geraakte voetballers. En voor hen is nog maar één fysiotherapeut beschikbaar.”

Vorig seizoen maakte Francesco Farioli tijdens de voorbereiding gebruik van veel spelers, waardoor ook de Ajacieden die geen of weinig perspectief hadden voor hun kans wilden gaan, schrijft Verweij.

Dat wil Ajax deze zomer koste wat het kost voorkomen. De zeven spelers en hun agenten weten nu dat zij niet meer op speeltijd hoeven te rekenen. Van den Boomen staat de komende maanden sowieso nog aan de kant wegens een rugblessure.

“Het kiezelharde personeelsbeleid, waar Ajax zelf ook niet trots op zal zijn, is de erfenis van de periode-Mislintat, de Duitser die in de zomer van 2023 voor 120 miljoen euro twaalf veelal Ajax-onwaardige spelers aantrok en in totaal voor 59 jaar aan contracten uitdeelde. Door plaatsing voor de Champions League krijgen de Mislintat-aankopen een salarisverhoging van vijftig procent.”

Ajax hoopt vooral voor Akpom, Forbs en Sosa een ‘aanzienlijk bedrag’ te ontvangen, klinkt het. “Ook voor Hlynsson, Rasmussen en Gorter denkt Ajax een goede transfersom te kunnen ontvangen”, aldus Verweij.