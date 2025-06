AZ ontvangt bod van 15 miljoen euro op Ruben van Bommel

Bologna heeft een bod van vijftien miljoen euro uitgebracht op Ruben van Bommel, zo meldt De Telegraaf. Max Huiberts, de technisch directeur van AZ, wil echter meer ontvangen voor de twintigjarige buitenspeler. Bologna is niet de enige ploeg met interesse.

“Vooral in Italië, in de top van de Serie A, staat Van Bommel junior er uitstekend op, maar ook vanuit de Premier League is er concrete interesse”, aldus de krant. Om welke clubs het gaat is niet bekend.

Van Bommel geniet momenteel van een vakantie na het EK met Jong Oranje. De linksbuiten begon in vier wedstrijden in de basis en was tegen de leeftijdsgenoten van Oekraïne goed voor een assist.

In de kwartfinale, tegen Jong Portugal, greep hij een negatieve hoofdrol door na 21 minuten met twee gele kaarten van het veld te moeten. Van Bommel was daarom net als Devyne Rensch en Kenneth Taylor geschorst in de halve finale tegen Jong Engeland. Die ronde was ook het eindstation voor de ploeg van Michael Reiziger.

Ondanks zijn rode kaart op het EK heeft Van Bommel zich dus wel in de etalage weten te spelen. De zoon van Mark van Bommel kon dit seizoen bij AZ aardige cijfers overleggen.

In 33 wedstrijden was hij verantwoordelijk voor acht goals en vijf assists. De rechtspoot stond in de tweede seizoenshelft overigens ruim twee maanden aan de kant wegens een kwetsuur. Voor de winterstop moest hij een maand toekijken door een teenblessure.

AZ lijkt deze zomer dus hoe dan ook te kunnen cashen op Van Bommel. De buitenspeler kwam in de zomer van 2023 over van MVV Maastricht. De Limburgers pikten hem drie jaar eerder op in de jeugdopleiding van PSV.