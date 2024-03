Ronaldo steekt 2 vingers op naar vierde official en verlaat stadion razendsnel

Portugal heeft dinsdagavond geen beste beurt gemaakt. In en tegen Slovenië ging de EK-kanshebber met 2-0 ten onder door treffers in het laatste kwartier. Cristiano Ronaldo deed negentig minuten mee bij de Portugezen en verliet uiteindelijk met een woede-uitbarsting het veld.

Een kwartier voor tijd kwam Portugal op achterstand. Een fraaie aanval ter hoogte van de Portugese zestien leverde balbezit op voor Adam Gnezda Cerin, die de bal in de loop kreeg meegespeeld van Benjamin Sesko en op bekeken wijze de verre hoek vond: 1-0.

Vlak na de 1-0 werd Ronaldo in de Sloveense zestien in zijn rug gelopen. Tot ongeloof van alles en iedereen met een Portugees hart ging de bal niet op de stip.

Het bleek een flinke klap voor Portugal én een aardige boost voor Slovenië te zijn. Vijf minuten na de openingstreffer wisten de Slovenen de score namelijk te verdubbelen en ditmaal was Timi Elsnik de gevierde man. Hij dribbelde kinderlijk eenvoudig langs de nodige Portugezen en schoot overtuigend binnen in de verre hoek: 2-0.

Na afloop verliet Ronaldo het veld met een woede-uitbarsting. Hij leek zijn onvrede te uiten richting de vierde official, want volgens de superster werden hem twee penalty’s ontnomen. Ronaldo gebaart met twee vingers naar de arbiter. Vervolgens bleek uit fanbeelden dat hij het stadion razendsnel verliet.

??Cristiano Ronaldo to the fourth official: “F*ck you, there were two penalty kicks.” pic.twitter.com/6HiEyscsl5