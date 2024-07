Cristiano Ronaldo ontfermt zich over ontroostbare Pepe na uitschakeling tegen Frankrijk

Pepe hield het vrijdagnacht niet droog na de uitschakeling op vermoedelijk zijn laatste EK. Portugal en Frankrijk hielden elkaar 120 minuten lang op 0-0, voordat de equipe van Didier Deschamps toch aan het langste eind trok na strafschoppen. De 41-jarige Pepe liet vervolgens zijn tranen de vrije loop. Collega-routinier Cristiano Ronaldo nam zijn ploeggenoot in de armen.

De kwartfinale tussen Portugal en Frankrijk vrijdag mocht met recht een bloedstollend gevecht genoemd worden. Beide landen maakten aanspraak op de zege, en een strafschoppenserie was misschien wel de meest logische uitkomst.

Uiteindelijk groeide João Félix uit tot schlemiel. De jonge aanvaller, ingevallen in de rust van de verlenging, miste de enige strafschop namens de Portugezen.

Uiteindelijk won Frankrijk de serie met 3-5, waarna Pepe in alle staten was. De 141-voudig international is op zijn zachtst gezegd op leeftijd en de kans is groot dat dit zijn laatste eindtoernooi was.

Pepe is clubloos na zijn vertrek bij FC Porto en hangt mogelijk zelfs definitief zijn schoenen aan de wilgen. Ronaldo gaat vermoedelijk nog iets langer door.

De vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar, veertig lentes jong, heeft nog een jaarcontract bij Al-Nassr en wil mogelijk nog het WK 2026 door. Dat dit zijn laatste EK was, heeft Ronaldo al wel bevestigd. Zijn meest succesvolle toernooi markeerde de editie van 2016: toen trok Portugal na verlenging aan het langste eind. Saillant detail is dat ook toen Frankrijk de tegenstander was.

Ronaldo sluit zijn EK-tijd af als een van de meest succesvolle spelers ooit in dat verband. Niemand speelde meer EK's dan hij (6) en met 14 goals is de steraanvaller tevens topscorer aller tijden op het vierjaarlijkse toernooi. Ronaldo kwam in totaal tot dertig wedstrijden op verschillende EK's, waarmee hij nummer twee op de lijst Pepe (23) ruimschoots achter zich laat.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!