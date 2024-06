Ronaldo legt met optreden groot beveiligingslek op EK bloot: ‘Verschrikkelijk’

Het EK-duel tussen Turkije en Portugal (0-3) werd zaterdagavond liefst drie keer onderbroken door meerdere veldbestormers. De supporters waren met name op zoek naar Cristiano Ronaldo, die gevraagd werd om te knuffelen. Een jonge fan wilde op de foto met de Portugese superster.

In de tweede helft kwam er voor het eerst een jonge fan het veld op. Hij snelde naar Ronaldo, die hem met open armen ontving en de tijd nam op de foto te gaan. Vervolgens bleef de jongen lang uit handen van de beveiligers voordat hij in de kraag gevat werd.

Enkele minuten later betraden er opnieuw fans het veld, ditmaal volwassen. De tweede keer was Ronaldo volgens NOS-commentator Arman Avsaroglu duidelijk minder enthousiast om de fan te begroeten.

In de blessuretijd werd het duel voor de derde keer stilgelegd. Ook nu was Ronaldo het doelwit, maar het leek erop dat de beveiliging bij de veldbetreder was voordat de Portugees bereikt werd.

“Het houdt niet op. Er komen weer mensen het veld op”, zei Avsaroglu. “Het is een slecht beeld voor dit EK. De toernooi-organisatie onder leiding van Philipp Lahm zal dit verschrikkelijk vinden. Al die stewards kunnen het bepaald niet tegenhouden.”

Portugal plaatste zich dankzij de zege voor de achtste finales van het EK. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez rekende vrij eenvoudig af met Turkije: 0-3.

Bernardo Silva opende de score en vlak daarna volgde de tweede Portugese treffer dankzij een kolderiek eigen doelpunt van Samet Akaydin. Bruno Fernandes gooide het duel in het slot. Portugal eindigt als groepswinnaar, Turkije speelt een allesbepalend duel met Tsjechië.

