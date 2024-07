Cristiano Ronaldo en Lionel Messi naar de Keuken Kampioen Divisie? FC Eindhoven en FC Den Bosch reageren op ‘gerucht’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor FC Eindhoven en FC Den Bosch, die de komst van respectievelijk Lionel Messi en Cristiano Ronaldo wel zien zitten.

Het was een opmerkelijk gezicht op het gerenommeerde Transfermarkt. De normaal zo accurate statistiekenwebsite linkte Ronaldo in het kopje 'meest recente transfergeruchten' nadrukkelijk aan FC Den Bosch. De club had volgens TM 50 procent kans om Ronaldo te strikken, maar later werden de verwachtingen bijgesteld naar 33 procent.

Tegelijkertijd werd Messi nadrukkelijk gelinkt aan FC Eindhoven, dat maar liefst 48 procent kans zou hebben om de achtvoudig Ballon d'Or-winnaar naar het Jan Louwers Stadion te halen. Eindhoven is bereid Messi een kans te geven, zo laat de club weten op X: "The Last Dance. 9 augustus FC Eindhoven - FC Den Bosch. FC Den Bosch, zijn jullie er klaar voor?"

Den Bosch versterkte zich deze transferwindow al met spits Törles Knöll, maar is bereid ruimte te maken voor Ronaldo. "We zijn cooking!", reageert de club op het bericht van FC Eindhoven. "Spektakel gegarandeerd."