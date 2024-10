Ronaldinho toont zich zeer ambitieus en koopt Amerikaanse voetbalclub

Ronaldinho is sinds kort eigenaar van Greenville Triumph SC. De Greenville Triumph en Greenville Liberty maken dit nieuws bekend via hun eigen clubkanalen. De voetbalclub komt tegenwoordig uit op het derde niveau van het Amerikaanse voetbal.

De Braziliaan, die onder meer speelde voor Paris Saint-Germain en FC Barcelona, tekende de deal op 9 oktober. Greenville is een ambitieuze club en wil de komende jaren grote stappen maken,

Greenville Triumph-voorzitter Joe Erwin is erg blij met deze deal. “We zijn vereerd om Ronaldinho in de Triumph-familie te verwelkomen. Zijn invloed in de sport is ongeëvenaard”, geeft de voorzitter aan.

De Amerikaanse voetbalclub, die actief is in de USL League One, vindt de jeugdopleiding erg belangrijk en denkt ook op dat vlak stappen te gaan maken. “Voor mij en onze groep is dit een kans om de groei van het voetbal op alle leeftijden en niveaus te ondersteunen”, geeft Ronaldinho via de clubwebsite aan.

Ronaldinho’s broer en zakenpartner, Roberto Assis, is onder de indruk van de gemeenschap. “Tijdens ons bezoek aan Greenville zijn we gecharmeerd geraakt door jullie prachtige, warme en gastvrije gemeenschap.”

Greenville Triumph is een jonge voetbalclub. De voetbalclub is in 2018 opgericht en speelt sinds 2019 zijn wedstrijden in de USL League One.

De voetbalicoon voegt zich met deze deal bij een investeerdersgroep waar de club al een samenwerking mee had. De toevoeging van Ronaldinho zal ongetwijfeld bijdragen aan het versterken van de internationale positie en reputatie van de club.