Ronald Koeman stoort zich aan Jeroen Stekelenburg: 'Ik weet niet waar je naar op zoek bent'

Ronald Koeman legt geen extra druk op de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland omdat het een groot voetballand is. Dat vertelt de bondscoach van het Nederlands elftal voorafgaand aan de wedstrijd bij de NOS. Nederland en Duitsland trappen om 20:45 uur af in de Johan Cruijff ArenA.

Tijdens het interview van NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg met Koeman gaat het er onder meer over dat Nederland het vaak lastig heeft tegen toplanden. Stekelenburg vraagt Koeman of hij daardoor misschien meer bezig is met het winnen van een wedstrijd als deze dan normaal.

“Je moet oppassen dat je niet daar teveel over nadenkt”, aldus Koeman. “We willen goed voetballen, ongeacht de tegenstander. We willen ons ding doen, ook als we de bal niet hebben. Maar je weet wel tegen wie je speelt. En het moet geen eigen leven gaan leiden dat we niet kunnen winnen van dit soort landen.”

“Het zit heel dicht bij elkaar. In het verleden hebben we denk ik meer van hun gewonnen dan zij van ons, en de laatste keer verloren we daar. Dus het zit heel dicht bij elkaar, en het zijn kleine details die beslissend zijn.”

Stekelenburg concludeert vervolgens dat een ‘topland-obsessie’ niet besteed is aan Koeman. “Nee, wij haalden halve finale EK en Duitsland niet. Ik weet niet waar je naar op zoek bent", reageert een enigszins geïrriteerd Koeman. "Ik weet na afloop al wat er gaat gebeuren. Als je niet wint krijg je dat als eerste te horen.”

“Ik was helemaal nergens naar op zoek. Maar jij begon erover”, countert Stekelenburg. Daar reageert Koeman weer op: “Jij begint erover dat wij eindelijk tegen een topland het moeten laten zien.”

Nederland wil veel dingen hetzelfde doen als tegen Bosnië en Herzegovina, vertelt Koeman verder nog. “Alleen de tegenstander is sterker, dus die zal zelf ook heel goed aan de bal kunnen zijn. Maar ze zullen ons natuurlijk beter bespelen dan Bosnië kon. En misschien moet je nog sneller handelen en is er nog minder ruimte. Dus dan moet je minimaal hetzelfde niveau hebben aan de bal.”