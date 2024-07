Ronald Koeman spreekt heldere verwachting uit over fitheid Teun Koopmeiners bij het Nederlands elftal

Ronald Koeman is niet positief gestemd over de fysieke gesteldheid van Teun Koopmeiners, zo geeft de bondscoach aan tegenover de NOS. De middenvelder van Atalanta zou maandagavond een basisplek hebben in de oefeninterland tegen IJsland (4-0 winst), maar haakte in de warming-up geblesseerd af.

Het ging voor Koopmeiners mis bij het inschieten, zo geeft Koeman aan. "Bij de eerste bal die hij afwerkt, schiet het in zijn lies. We weten nog niet hoe het is met Koopmeiners. Dat gaan we morgenochtend vroeg zien in de testresultaten. Maar ik heb slechte vermoedens."

Koeman laat verder weten enorm te balen van de blessure van de linkspoot, ook voor hem persoonlijk. "Als iemand het verdient, dan is het Teun."



Koeman krijgt tevens de vraag of hij denkt dat de blessures van Frenkie de Jong en Koopmeiners in verband staan met de 'overvolle voetbalkalender'. "Dat denk ik wel. Ik begrijp dat Polen ook getroffen is met Lewandowski. Ja, dit zal zo wel vaker gebeuren." Robert Lewandowski moest zich in de oefeninterland tegen Turkije na ruim een half uur laten wisselen.

Koopmeiners werd in de startopstelling vervangen door Jerdy Schouten, die ook al negentig minuten maakte in de wedstrijd tegen Canada een paar dagen eerder (4-0 winst). Tegen IJsland werd de PSV'er na ruim een uur gewisseld voor Georginio Wijnaldum.

Virgil van Dijk

Ook aanvoerder Virgil van Dijk reageert teleurgesteld op het uitvallen van Koopmeiners en De Jong. "Dat is natuurlijk balen, vooral voor hen", zegt de Liverpool-verdediger voor de camera van

"Maar voor ons natuurlijk ook. Het is iets waar we teleurgesteld over zijn, maar goed, we moeten verder en dat gaan we ook doen. We hebben vandaag ook wel wat laten zien, maar dat neemt niet weg dat het wel balen is."

"Dat Teun niet meegaat is bij mij nog niet bevestigd, maar het ziet er niet goed uit. Het is klote", besluit Van Dijk.

