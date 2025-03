Ronald Koeman heeft Ian Maatsen bij het Nederlands elftal gehaald, zo maakt de KNVB bekend via de officiële kanalen. De 23-jarige linksback van Aston Villa is de vervanger van Jurriën Timber, die wegens ziekte ook zondag niet in actie kan komen tegen Spanje.

Maatsen zat in eerste instantie bij Jong Oranje, maar mag zich nu dus bij de hoofdmacht melden. Koeman zag door de rode kaart van Jorrel Hato tegen Spanje ook een andere optie voor de linkerflank wegvallen.

Timber haakte kort vóór Nederland – Spanje af omdat hij zich niet lekker voelde. De verdediger van Arsenal bleef daarom achter in het spelershotel. Timber voelt zich dusdanig slecht dat hij ook zondag niet in actie kan komen tijdens de return in Valencia.

Hato was donderdagavond de vervanger van de in Utrecht geboren rechtspoot. De back van Ajax ging de mist in bij de 0-1 en pakte een rode kaart, maar speelde verder een behoorlijke wedstrijd.

Maatsen wacht nog altijd op zijn debuut in het Nederlands elftal. De back van Aston Villa was erbij tijdens het EK in Duitsland, maar speelde geen enkele minuut. Mogelijk speelt hij zondag dus zijn eerste wedstrijd voor Nederland.

Oranje neemt het dan in Valencia op tegen Spanje om uit te maken wie zich in de halve finale van de Nations League mag melden. Frankrijk of Kroatië is daarin de tegenstander.