Ronald Koeman roept definitief verdediger op als vervanger van Frenkie de Jong bij Nederlands elftal

Ian Maatsen is bij het Nederlands elftal definitief de vervanger van de geblesseerd afgehaakte Frenkie de Jong, zo meldt Voetbal International dinsdagochtend. Daarmee vervangt Ronald Koeman de middenvelder verrassend genoeg door een verdediger aan de selectie toe te voegen.

Maandagavond was een avond van uitersten voor Oranje. Het oefenduel met IJsland werd overtuigend met 4-0 gewonnen in De Kuip, maar het in de warming-up geblesseerd afhaken van Teun Koopmeiners was een smetje op de zege.

Kort na het laatste fluitsignaal in Rotterdam kwam er een extra domper bij. De KNVB communiceerde namelijk dat het herstel van Frenkie de Jongs enkel langzamer verliep dan gehoopt en dat de FC Barcelona-middenvelder daarom niet mee zou gaan naar het EK in Duitsland.

Een flinke aderlating voor Koeman en consorten, daar het in De Jong de beste middenvelder van de selectie thuis moet laten. De bondscoach liet op de persconferentie na afloop van de oefeninterland al weten een vervanger op te gaan roepen.

Meteen werd ook duidelijk dat Quinten Timber en Mats Wieffer niet alsnog in aanmerking kwamen voor een rol in de selectie van Koeman. Het tweetal Feyenoord-middenvelders is daarvoor niet fit genoeg, zo was de lezing van de oud-verdediger.

Nu is dus bekend dat Ian Maatsen de vervanger van De Jong is. De linksback van Chelsea, die in de tweede helft van het afgelopen seizoen werd verhuurd aan Borussia Dortmund, maakte onderdeel uit van de voorselectie voor het EK, maar viel op het laatste moment af.

Mogelijk overweegt Koeman na het oproepen van de interlandloze vleugelverdediger van BVB om een van de verdedigers uit de oorspronkelijke definitieve selectie door te schuiven naar het middenveld. Zowel Daley Blind als Lutsharel Geertruida is opgeroepen voor een rol in de achterste linie, maar kan ook uit de voeten op het middenveld.

