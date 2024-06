Ronald Koeman legt uit waarom Joey Veerman op de bank moet zitten

Ronald Koeman heeft een duidelijke verklaring voor zijn keuzes in de opstelling van het Nederlands elftal voor het EK-duel met Frankrijk. Joey Veerman wordt vervangen door Jeremie Frimpong, maar dat heeft volgens de bondscoach niet te maken met zijn spel tegen Polen.

De oefenmeester voert één wijzing door ten opzichte van de eerste groepswedstrijd tegen Polen. Frimpong komt als rechtsbuiten in het elftal in plaats van Veerman. Xavi Simons schuift op van de aanval naar de nummer 10-positie, terwijl Tijjani Reijnders op het middenveld de plek van Veerman inneemt.

“Het plan was er nog niet lang om zo te spelen. In eerste instantie had ik in mijn hoofd om dezelfde elf te laten staan”, vertelt Koeman voor de camera van de NOS. “Het elftal ligt dicht bij elkaar, dus we kunnen per positie ook weleens wat veranderen.”

“Met name aanvallend hebben we nu nog meer snelheid, terwijl we normaal al redelijk wat hebben. Het wisselen van Veerman heeft overigens niets met zijn optreden tegen Polen te maken.”

“Iedereen mag een keer een mindere wedstrijd spelen. Joey had natuurlijk iets meer balverlies dan we van hem gewend zijn, maar het is puur de rol ten opzichte van Antoine Griezmann. We moeten nog wel afwachten of Griezmann speelt waar wij hem verwachten.”

“Frimpong is gewend om aan de rechterkant mee te verdedigen en hij moet dan ook gewoon mee met de linksback”, vervolgt Koeman. “Hernández is heel snel, maar Frimpong misschien nog wel iets sneller. Het is ook een back die soms verdedigend een steekje laat vallen. Maar dat moet blijken.”

“Denzel zal, ook vanwege het feit dat Jeremie aan de buitenkant speelt, wat minder gaan. Dat is niet erg, omdat zij in de omschakeling ook levensgevaarlijk zijn. Daarom heb ik er niet voor gekozen om Geertruida samen met Frimpong te brengen”, aldus de bondscoach.

