Ronald Koeman verklaart zijn keuze voor Dumfries en Simons in plaats van Geertruida en Frimpong

Ronald Koeman heeft voorafgaand aan het duel met Polen vooruitgeblikt op Nederlands eerste EK-wedstrijd. De bondscoach geeft tekst en uitleg bij de elf namen die Oranje naar een flitsende toernooistart moeten schieten.

Koeman kende ondanks succesvolle oefenbeurten van onder anderen Jeremie Frimpong geen aarzelingen bij het maken van zijn opstelling, zo geeft de keuzeheer aan. “Ik heb na de laatste twee oefenwedstrijden niet getwijfeld om het anders te doen dan vandaag (zondag, red.)."

Waar Oranje eerder ook opereerde vanuit een vijfmansdefensie, bouwde de ploeg, zoals NOS-presentator Jeroen Stekelenburg het typeerde, 'schoorvoetend' naar een opstelling met vier verdedigers.

"Ik had voor mezelf wel bepaald dat we naar vier verdedigers wilden", aldus de bondscoach. "Dat is ook in mijn eerste periode goed gegaan. We hebben er de spelers voor. Je kan altijd nog schakelen, maar dit is wel het basisidee."

Op het middenveld is er ruimte voor Jerdy Schouten en Joey Veerman. De twee speelden dit seizoen veelvuldig samen op het middenveld van PSV. Een voordeel, zo weet Koeman. “Dat is een koppeltje wat elkaar goed kent en elkaars kwaliteiten goed kan inschatten. Dus dat is wel een meerwaarde.”

Dat zij relatief onervaren internationals zijn, deert Koeman niet. “Het is logisch dat als je zes middenvelders mist, dat je dan bij middenvelders uitkomt die weinig interlands hebben gespeeld. Maar nogmaals, om die ervaring te krijgen moeten ze ook echt spelen.”

Koppeltje twee

Een ander veelbesproken 'koppeltje' is die van Lutsharel Geertruida en Jeremie Frimpong. De twee lieten een uitstekende indruk achter in het oefenduel met Canada (4-0). Of dat koppeltje later dit toernooi, misschien zelfs al tegen Polen, belangrijk gaat zijn?

“Tuurlijk kan dat. Ieder team heeft starters en finishes", legt Koeman zijn keuze uit. "Die heb je ook nodig. Ongeacht de stand hebben we ook een hele goede bank. Dat is ook een meerwaarde voor een elftal en zeker voor mij. “