Ronald Koeman laat 2 internationals trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten

Virgil van Dijk en Frenkie de Jong maken geen deel uit van de selectie voor Nederlands laatste groepsduel in de UEFA Nations League, zo maakt de KNVB maandag bekend middels een officieel persbericht. Oranje vertrekt maandag met 23 spelers naar Bosnië en Herzegovina.

Bondscoach Ronald Koeman laat aanvoerder Van Dijk terugkeren naar Liverpool, terwijl FC Barcelona sterspeler De Jong eerder ziet terugkeren. De keuzeheer van het Nederlands elftal geeft via de website van de KNVB tekst en uitleg bij zijn besluit.

“Voor zowel Frenkie als Virgil geldt dat het op dit moment beter voor ze is het trainingskamp te verlaten. Die beslissing is genomen op medische gronden, met uiteraard het belang van de spelers voorop”, aldus Koeman.

Koeman roept geen vervangers op voor Van Dijk en De Jong. De selectie zal dinsdagavond in Bosnië uit 23 spelers bestaan. Goed nieuws voor Joshua Zirkzee en Justin Kluivert, daar zij tegen Hongarije (4-0 winst) nog plaatsnamen op de tribune van de Johan Cruijff ArenA.

Vooralsnog lijkt het er dus op dat Quinten Timber geen zware blessure heeft opgelopen tijdens de training van Oranje. De middenvelder van Feyenoord moest de uitlooptraining van zondag staken. Timber strompelde na enkele sprints en verliet samen met fysiotherapeut Raymond Meijer het trainingsveld in Zeist.

Andere spelers moeten met het oog op eventuele schorsingen uitkijken is Bosnië. Tijjani Reijnders, Jurriën Timber en Mats Wieffer staan op scherp in aanloop naar de uitwedstrijd.

Bij een volgende gele kaart, of directe rode kaart, missen deze spelers van Oranje de heenwedstrijd in de kwartfinale van het prestigieuze toernooi. De volgende ronde in de Nations League staat voor maart gepland.