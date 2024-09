Ronald Koeman krijgt stevig verwijt over kwestie-Memphis Depay: 'Stelletje slaapkoppen daar!'

Youri Mulder vindt dat bondscoach Ronald Koeman al vóór het EK had kunnen doorselecteren. Spelers als Daley Blind en Georginio Wijnaldum brengen ervaring mee op een groot toernooi, maar in de optiek van Mulder is dat helemaal niet relevant.

''De timing van deze frisse start is gewoon verkeerd'', zo oordeelt Mulder maandag in een telefonisch gesprek met ESPN. ''Gravenberch speelt hartstikke goed dit seizoen, is dat dan omdat hij nu een paar maanden met Arne Slot werkt? Dan is er echt wat mis met hem.''

''Ik denk dat hij twee maanden geleden net zo fit en goed was, waarom speelt hij hij dan het hele toernooi niet één minuut?'', verwijst de verbaasde oud-aanvaller naar het afgelopen EK in Duitsland, waarop Gravenberch een bijrol vervulde in het Nederlands elftal.

''En dat hele gezeur met met Memphis hebben we twee jaar geleden ook gehad. Dat steeds maar weer hopen dat hij topfit wordt, terwijl je eigenlijk al weet wat je kan verwachten. Gooi gewoon Weghorst erin of Zirkzee, die speelde toch hartstikke goed?'', doelt Mulder op het optreden van de spits tegen Bosnië en Herzegovina.

Mulder heeft ook zo zijn twijfels bij de basisplaats van Brian Brobbey dinsdag in het Nations League-duel met Duitsland. ''Brobbey is een goede spits, maar ik had eigenlijk Weghorst een keer verwacht. Het is duidelijk dat Koeman hem echt als pure invaller ziet.''

''Ik heb Brobbey eigenlijk nog helemaal niet gezien dit seizoen'', toont de analist zich kritisch in de richting van de spits van Ajax en Oranje. ''Weghorst natuurlijk ook niet, maar die heeft het hele EK een goede indruk achtergelaten. Bovendien weet je bij Weghorst dat hij topfit is.''

''De bondscoach wil Zirkzee en Brobbey nu gewoon aan het werk zien. om te kijken wie de opvolger van Depay kan worden. Maar nogmaals: dat had voor het toernooi al gemoeten. Stelletje slaapkoppen daar!'', eindigt Mulder met een sneer naar de KNVB.