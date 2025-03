Ronald Koeman krijgt oproep na Tottenham Hotspur - AZ: ‘Ik ben weer helemaal terug’

Eén Nederlander hield een goed gevoel over aan het tweeluik tussen Tottenham Hotspur en AZ. Micky van de Ven keerde weer terug bij the Spurs en plaatste zich ten koste van de Alkmaarders voor de kwartfinale van de Europa League. Hoewel hij niet in de voorselectie van het Nederlands elftal werd opgenomen, hoopt hij nog altijd dat hij erbij zit.

Van de Ven mocht donderdagavond een uur meespelen tegen AZ en voelde na een indrukwekkend sprintduel met Ernest Poku meteen dat het goed zat. “Voor mij persoonlijk was dat sprintduel heel belangrijk, ja. In zo’n lange sprint kun je niet inhouden. Ik voelde dat het helemaal goed was, ik ben weer volledig terug”, wordt de Nederlander geciteerd door het Algemeen Dagblad.

Van de Ven deed afgelopen weekend ook al mee bij Tottenham Hotspur in de wedstrijd tegen Bournemouth, maar daarvoor lag de tienvoudig international van Oranje er lange tijd uit met een bovenbeenblessure en een hamstringblessure. De pijlsnelle mandekker is dan ook blij om weer terug te zijn.

“Ik had al eerder willen terugkeren, maar voelde dat er iets niet helemaal goed zat. Ik kon er wel mee door, maar onze trainer en de medische staf besloten anders. Ze kozen ervoor om me uit de wedstrijden te houden. Ze wilden ervoor zorgen dat ik dit keer niet voor 100 procent, maar bij wijze van spreken voor 120 procent klaar zou zijn voor een rentree.”

Nu Van de Ven weer fit is, hoopt hij meteen de draad weer volledig op te kunnen pakken. Een oproep van Ronald Koeman voor het Nederlands elftal behoort daarom nog steeds tot de mogelijkheden, hoewel Van de Ven niet werd opgenomen in de voorselectie.

“Ik hoop het, het zou leuk zijn”, zegt Van de Ven daarover. “Ik heb vorige week contact gehad de bondscoach. Hij vroeg of ik toen bij de selectie zou zitten voor de heenwedstrijd tegen AZ. Dat was zo. Misschien dat ik Koeman snel weer spreek.”

Een oproep lijkt zeer reëel voor Van de Ven, daar Nathan Aké geblesseerd is afgehaakt. De verdediger van Manchester City behoorde wel tot de 25-koppige voorselectie, maar zal zich sowieso niet gaan melden in Zeist. Ook Stefan de Vrij lijkt nog onzeker, daar hij dinsdag in de warming-up voorafgaand aan het duel met Feyenoord afhaakte.