Ronald Koeman hoeft PSV'er niet meer te bellen: 'Nederlands elftal is een gesloten boek'

Voor Rick Karsdorp is het Nederlands elftal een 'gesloten boek'. De PSV'er en tevens drievoudig international is niet bezig met een terugkeer naar de nationale ploeg, zo vertelt hij zelf in een interview met Voetbal International.

In maart 2017 speelde de rechtsback zijn laatste van drie interlands voor Oranje. Dat zal voor Karsdorp een pijnlijke herinnering zijn. De basisklant zag Matthijs de Ligt bij zijn interlanddebuut tegen Bulgarije pijnlijk schutteren. De cruciale WK-kwalificatiewedstrijd werd uiteindelijk met 2-0 verloren.

Onder toenmalig bondscoach Danny Blind had Karsdorp een halfjaartje eerder gedebuteerd. Ook toen, tegen Wit-Rusland, kreeg de rechtervleugelverdediger een basisplek. Mede door een dubbelslag van Quincy Promes won Oranje simpel met 4-1.

Sinds het debacle in Bulgarije, echter, kreeg Karsdorp geen oproep meer. Niet meer bij Feyenoord, maar ook niet toen hij een transfer naar AS Roma afdwong. De back heeft een rentree bij het nationale elftal dan ook al lang en breed uit het hoofd gezet.

"Klopt, Oranje is een gesloten boek", wordt de verdediger geciteerd door Voetbal International. "Met PSV spelen we meer wedstrijden. Het wordt fysiek ook wat zwaarder allemaal en nu de kinderen er zijn, geniet ik daar gewoon van in de extra tijd die ik heb. Daardoor kan ik ook langer fit blijven."

Karsdorp weet ook dat de concurrentie niet mals is bij Oranje. Met Denzel Dumfries en Jeremie Frimpong beschikt Ronald Koeman over twee uitstekende en heel verschillende rechtsbacks. "Het Nederlands elftal heeft geweldige backs", erkent Karsdorp.

"Dus ik hoef hier niet lang over na te denken. Ik kan het heel mooi brengen, dat ik het nog hoop of zo, maar, nee ik ben gewoon eerlijk. Ik focus me volledig op PSV en op mijn gezin", besluit de voormalig Feyenoorder.