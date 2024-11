Ronald Koeman heeft opvallend excuus voor dramatisch optreden van Nederlands elftal

Ronald Koeman heeft tekst en uitleg gegeven bij het gelijkspel van het Nederlands elftal. Oranje besloot de Nations League-campagne met een 1-1 eindstand op bezoek bij Bosnië en Herzegovina en presteerde ondermaats. De tegenvallende uitslag heeft volgens de bondscoach een belangrijke oorzaak.

“Het was een interland waar niet veel op het spel stond, dus dat is altijd anders”, zo begint Koeman zijn verklaring voor het puntenverlies van Nederland tegen Bosnië en Herzegovina voor de camera van de NOS.

“De omstandigheden hielpen ook niet mee. En dan doel ik niet alleen op de kou. Het veld was natuurlijk heel moeilijk bespeelbaar en er gleden heel veel jongens onderuit”, vervolgt de bondscoach.

“Het was glibberen en glijden. Ondanks dat hebben we de wedstrijd redelijk lang gecontroleerd, tot aan het laatste halfuur. Toen werd het wat moeilijker. Maar in feite moet je dit soort wedstrijden wel winnen.”

“Bij momenten had het wel echt beter gekund. Wat daar dan de oorzaak van is? Er kunnen verschillende redenen voor zijn, maar het lag met name aan het veld. Daardoor wordt het spel echt heel moeizaam.”

Direct na de wedstrijd klaagde Stefan de Vrij ook al over het veld voor de camera van de NOS. De aanvoerder weigerde overigens te benoemen dat het een slechte wedstrijd was. "Het is een wedstrijd om van te leren, om te analyseren", aldus De Vrij.

"We zitten in een proces. We weten dat we beter moeten. Vandaag was geen gemakkelijke wedstrijden. De omstandigheden helpen soms niet. De bal stuit snel op op dit veld. Maar goed, het is jammer dat we het jaar niet goed hebben kunnen afsluiten”, zei De Vrij.