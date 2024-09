Ronald Koeman heeft duidelijke boodschap voor Steven Bergwijn na vertrek bij Ajax

Steven Bergwijn hoeft niet meer te rekenen op een oproep voor het Nederlands elftal, zo zegt bondscoach Ronald Koeman dinsdag tijdens het persmoment van Oranje in Zeist. Koeman lijkt niets te begrijpen van de stap van Bergwijn naar het Midden-Oosten.

Hoewel Koeman er in het verleden wel voor koos om Georginio Wijnaldum te selecteren na een transfer naar Al-Shabab, is de situatie van Bergwijn volgens de keuzeheer anders. “Ik vind niet dat je beide situaties mag vergelijken.”

“Gini ging ooit die kant op omdat hij een probleem had bij Paris Saint-Germain. Hij kon alleen naar dat land om te voetballen tot januari. Ook heeft hij een andere leeftijd”, aldus Koeman.

De transfer van Bergwijn van Ajax naar Al-Ittihad Club is volgens Koeman een ander geval. “Het is duidelijk dat in het geval van Bergwijn, op 26-jarige leeftijd, de sportieve ambitie niet de boventoon voert.”

“Het boek is in principe wel dicht voor hem. Hij heeft geen contact met mij gezocht hierover, maar ik denk dat hij wel weet hoe ik hierover denk”, besluit Koeman. Bergwijn heeft zich tot medio 2027 aan Al-Ittihad Club verbonden.

Ajax bevestigde maandagavond laat dat Bergwijn in de Saudi Pro League gaat spelen. De Amsterdams club ontvangt een vast bedrag van minstens 21 miljoen euro voor de aanvaller. Een transfer van Bergwijn hing al de gehele transferzomer in de lucht. Ajax wilde graag van zijn inmiddels voormalig aanvoerder af, daar zijn vertrek het broodnodige geld in het laatje kon brengen.

Voor Bergwijn lijkt zijn interlandcarrière te stoppen op 35 interlands, waarin hij 8 keer trefzeker was. Daarnaast gaf de Amsterdammer drie assists. Met Oranje nam Bergwijn deel aan het WK van 2022 en EK van 2024.