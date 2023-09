Ronald Koeman gaf Xavi Simons advies rondom transfer: ‘Als ik jou was...’

Dinsdag, 5 september 2023 om 19:20 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:15

Xavi Simons heeft bondscoach Ronald Koeman om advies gevraagd rondom zijn transfer naar RB Leipzig. Dat vertelde de twintigjarige middenvelder annex aanvaller aan Noa Vahle van SBS 6. Simons werd deze zomer door Paris Saint-Germain weggeplukt bij PSV, om vervolgens direct verhuurd te worden aan het Duitse Leipzig.

"Begin dit jaar zei Ronald Koeman nog dat het hem goed leek als jij nog een jaartje bij PSV zou blijven. Heb je met hem gesproken rondom je transfer?", vraagt Vahle. "Tuurlijk", antwoordt Simons. "Hij is een van de eerste mensen die ik heb gebeld voor advies. Voor mij is het Nederlands elftal heel belangrijk, ik wil ook stappen maken hier (bij Oranje, red.)."

"Ik heb hem gebeld, en uitgelegd hoe ik het zag. En hij heeft me ook eerlijk verteld hoe hij het zag. Ik denk dat we een goede band hebben met elkaar. Hij zei tegen me: als ik jou was, zou ik óf bij PSV blijven, óf een stap hoger gaan waarbij je weet dat je gaat spelen en je je blijft ontwikkelen. Uiteindelijk heb ik dat gedaan. Ik had veel keuzes, en ik denk dat dit de juiste stap voor mij op dit moment is."

Toch kende Simons, die maandag tijdens een gala-avond van ESPN werd uitgeroepen tot Johan Cruijff Talent van het Jaar, aanvankelijk ook twijfels. "Je voelt je lekker thuis, maar aan de andere kant denk je ook: misschien wil ik wel een andere uitdaging, en elke week een prikkel hebben. Deze stap naar de Bundesliga gaat me denk ik goed helpen om mijn doel te bereiken", besluit de viervoudig international.