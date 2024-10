Ronald Koeman benoemt op welke twee vlakken Brian Brobbey absoluut moet verbeteren

Ronald Koeman vertelt nog niet wie er in de Nations League-wedstrijd tegen Hongarije in de spits zal staan bij het Nederlands elftal. Op de persconferentie daags voor de interland laat de bondscoach weten dat hij het besluit al genomen heeft, maar hij houdt nog geheim houdt wie er gaat spelen.

De strijd in de punt van de aanval gaat tussen Brian Brobbey en Joshua Zirkzee. In de voorgaande interlandperiode viel de keuze op laatstgenoemde in het duel met Bosnië en Herzegovina, terwijl de spits van Ajax de voorkeur kreeg tegen Duitsland.

Tijdens het persmoment vraagt verslaggeefster Noa Vahle aan Koeman naar zijn blik op de ontwikkeling van Brobbey, die dit seizoen in de Eredivisie nog niet tot scoren wist te komen.

De bondscoach heeft lovende woorden over voor de spits, al ziet hij ook dat er bij Brobbey nog voldoende ruimte voor verbetering is.

“Er zit veel rek in jongens van 22 en 23 jaar oud”, begint Koeman. “Mits je op de juiste manier werkt en traint. Ik weet niet hoe Brobbey werkt bij Ajax, maar het is duidelijk dat hij een jonge spits is. We hebben ook tegen Duitsland gezien waar zijn goede kwaliteiten liggen: snelheid, sterk, balvast. Hij heeft altijd diepte als spits.”

“Maar er zijn onderdelen waarop hij kan en moet verbeteren”, vervolgt Koeman. “Hij moet meer rust voor de goal hebben en zijn eerste aanname moet beter, et cetera. Maar dat is logisch. Extreem grote talenten zijn volmaakt op die leeftijd.”

“Dat beseft Brobbey en staat ook open voor verbetering. Je praat daar wel met hem over, maar het is met name bij de club waar hij deze aspecten moet verbeteren”, besluit de bondscoach.