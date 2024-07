Ronald de Boer ziet één absolute uitblinker bij Ajax: ‘Hij is zeer intelligent’

Ronald de Boer is erg te spreken over het spel van Youri Baas, zo maakt de analyticus duidelijk tijdens de rust van het duel tussen Ajax en FK Vojvodina. Voor de camera van Ziggo Sport vergelijkt De Boer het spel van Baas met dat van Daley Blind en zijn tweelingbroer Frank de Boer.

Halverwege het duel in de tweede voorronde van de Europa League tussen Ajax en FK Vojvodina geeft het scorebord nog een 0-0 tussenstand aan in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax creëerde al meerdere grote kansen, maar verzuimde de openingstreffer aan te tekenen. De Boer wijst in de rust de in zijn ogen de beste speler bij de Amsterdammers aan: Baas.

“De enige van wie ik echt geniet, is Youri Baas”, vertelt De Boer. Baas werd door trainer Francesco Farioli links in het centrum van de defensie geposteerd, naast Josip Sutalo.

“Baas speelt echt geweldig. Het is een soort Daley Blind. Hij speelt misschien ook een beetje zoals mijn broer. Hij is niet de snelste, maar wel super intelligent. Ook zijn inspeelpass is geweldig. Dus daar geniet ik erg van”, aldus De Boer.

