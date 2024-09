Jans over hele bijzondere schorsing die dreigt: 'Ik heb tegen hem gezegd: 'Dit kan toch niet!?''

Ron Jans heeft met zijn keeper Vasilis Barkas gesproken over de straf die hem boven het hoofd hangt. De trainer van FC Utrecht eist van de dertigjarige Griek dat hij niet langer de aftrap van wedstrijden ophoudt.

De KNVB is het gedrag van Barkas zat, zo werd zaterdag bekend. De doelman van FC Utrecht verschijnt bij de start van zowel de eerste als tweede helft van wedstrijden steevast als laatste op het veld en houdt daarmee de andere spelers en de scheidsrechter op.

Barkas en zijn werkgever hebben inmiddels een officiële waarschuwing ontvangen naar aanleiding van het getreuzel van de keeper. Als hij dit blijft vertonen, riskeert Barkas zelfs een schorsing.

Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Willem II wordt Jans gevraagd naar de situatie. "Hij heeft zijn rituelen, waardoor elke keer de wedstrijd wat later begint dan gepland", aldus de coach voor de camera van ESPN. "De vierde man ergert zich eraan, de arbitrage ergert zich eraan... Barkas is dertig jaar. Die moet gewoon op tijd zijn. Ik ga ervan uit dat het nu goedkomt."

Jans krijgt de vraag of de medespelers van Barkas het irritant vinden. "Nee, wij zijn er wel aan gewend", lacht Jans. "Op de training is hij ook altijd het laatst. Bij het ontbijt is hij altijd het laatst. Het is een Griek die altijd het laatst wil zijn."

Jans ging het gesprek met Barkas aan. "Natuurlijk heb ik met hem erover gesproken. Ik heb gezegd: 'Dit kan toch niet, dat iedereen op jou moet wachten. Als jij te laat blijft komen, accepteer ik dat jij geschorst wordt.'"

Jans wil er verder niet meer over praten. "Ik vind het wel een zaak in de kantlijn hoor. Maar hij moet gewoon op tijd zijn."