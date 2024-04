Ron Jans maakt zich boos en beent op arbitrage af: ‘Echt weer het Kuip-effect!’

Ron Jans had zondag het nodige aan te merken op de wedstrijdleiding tijdens Feyenoord - FC Utrecht (4-2). De trainer van de Domstedelingen beschuldigde deze van partijdigheid, zo valt te zien en horen op beelden van het duel. Jans foetert daarin over een 'Kuip-effect', dat Allard Lindhout in het voordeel van de thuisploeg zou hebben laten fluiten. "Hij laat zich gewoon inpakken!", aldus een boze Jans tegen de vierde official.

FC Utrecht kwam zondag knap met 0-2 voor in De Kuip, maar gaf het helemaal uit handen. Na ruim een uur stond het weer gelijk en bij het eindsignaal van Lindhout prijkte er een 4-2 stand op het scorebord.

Dat had wellicht verschild als de arbiter anders had gefloten. Jans maakte zich geregeld boos langs de lijn, onder meer vlak voor rust, toen hij vierde official Clay Ruperti vermanend toesprak.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De 65-jarige oefenmeester sprak van een 'Kuip-effect', iets wat hij al jaren aantreft als hij afreist naar Rotterdam-Zuid. "Ik kom hier al zo lang, ook als speler, en het is ook uit bij Ajax zo en bij PSV. Scheidsrechters zijn mensen en die worden ook beïnvloed door situaties. Dat is altijd al zo en moet ook zo blijven", zegt Jans na afloop tegen de NOS.

Volgens Jans valt er maar één ding tegen het effect te doen: zelf een topclub worden. "Dat zijn wij nog niet en dat heeft deze wedstrijd niet beslist, maar het is wel een feit en dat vind ik al jaren."

Rood voor Hartman?

Over het moment voorafgaand aan de 0-2 was de oefenmeester iets genuanceerder. Sommigen schreeuwden om rood voor Quilindschy Hartman, maar Jans dacht dat Lindhout de regels goed toepaste. "Volgens mij is het bij een strafschop zo dat als je vasthoudt, het eerder rood is, en als je iemand tackelt het eerder geel is."

Het reglement schrijft voor dat de intentie doorslaggevend is. Bij een poging om de bal te spelen is een gele kaart het devies; is de intentie er niet, moet de rode kaart worden getrokken. Hartman kwam eraf met geel. De linksback moest daarna direct het veld verlaten, daar hij zwaar geblesseerd raakte bij zijn tackle.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties