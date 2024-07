Deze 6 Eredivisie-spelers zijn de komende weken actief op de Olympische Spelen

De Eredivisie gaat op vrijdag 9 augustus weer van start, maar niet alle spelers zijn al bezig aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Liefst zeven Eredivisionisten nemen momenteel deel aan de Olympische Spelen met hun land. Voetbalzone voorziet u van een overzicht!

Matthew Garbett (NAC Breda, Nieuw-Zeeland)

NAC-middenvelder Matthew Garbett (22) kende woensdag een geslaagde start van de Olympische Spelen. De in Londen geboren rechtspoot miste een strafschop tegen Guinee, maar droeg met de openingstreffer een minuut later wel bij aan een 2-1 zege van Nieuw-Zeeland. Garbett is overigens aanvoerder van zijn land, namens wie hij ook al twee A-interlands speelde.

Paxten Aaronson (FC Utrecht, Verenigde Staten)

Hoewel Vitesse is gedegradeerd, blijft Paxten Aaronson (20) komend seizoen behouden voor de Eredivisie. Eintracht Frankfurt heeft besloten de Amerikaan ditmaal te stallen bij FC Utrecht. Basisspeler Aaronson kon tegen het Olympisch elftal van Frankrijk een 3-0 nederlaag niet voorkomen.

Taylor Booth (FC Utrecht, Verenigde Staten)

Naast Aaronson is ook Utrecht-smaakmaker Taylor Booth (23) van de partij bij. Beiden hebben hun debuut namens het vlaggenschip al gemaakt, maar mogen zich deze zomer laten zien in Frankrijk. Trainer Ron Jans zal hopen dat het duo zich spoedig weer meldt in de Domstad.

Gerónimo Rulli (Ajax, Argentinië)

De 32-jarige Gerónimo Rulli is als dispensatiespeler mee met Argentinië. In Frankrijk kreeg de doelman te horen dat Remko Pasveer eerste keeper wordt bij Ajax en volgenswil hij na de Olympische Spelen vertrekken uit Amsterdam. Rulli kon een nederlaag tegen Marokko (1-2) niet voorkomen.

Hussein Ali (sc Heerenveen, Irak)

Vleugelverdediger Hussein Ali (22) slaagde er de afgelopen twee seizoenen niet in om een basisplaats te veroveren bij sc Heerenveen, maar stond bij Irak woensdag wel in de basis tegen Oekraïne (2-1 winst). Met Youssef Amyn stond er ook een uitblinkende voormalig Feyenoorder aan de aftrap bij de Irakezen.

Shunsuke Mito (Sparta Rotterdam, Japan)

Spartaan Shunsuke Mito (21) was een van de grootste uitblinkers tijdens de eerste speelronde op de Olympische Spelen. De 1,64 meter lange Japanner was een plaag voor de Paraguayaanse defensie en wist zijn goede spel te verzilveren met twee doelpunten. Komend seizoen moet de pijlsnelle en behendige Mito het gemis van Saito opvangen op Het Kasteel.

