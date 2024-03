Ron Jans baalde van opstelling Ajax in Utrecht: ‘Ik had liever Sutalo gehad!’

Ron Jans is onder de indruk van wat Ahmetcan Kaplan de laatste paar wedstrijden laat zien bij Ajax. De trainer van FC Utrecht steekt dan ook niet onder stoelen of banken dat hij het jammer vond dat de Turk in het duel tussen de twee teams in de basisopstelling stond.

Ajax wist vorige week zondag eindelijk weer eens te winnen in competitieverband. In de eigen Johan Cruijff ArenA werd FC Utrecht dankzij goals van Brian Brobbey en Kenneth Taylor met 2-0 verslagen.

Ajax, dat voor het eerst in tijden de nul hield, trad met een andere defensie aan dan gebruikelijk was. In het nieuwe 5-4-1-systeem verving Kaplan de geblesseerde Josip Sutalo. Dat had wat Jans betreft niet gehoeven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN blikt de oefenmeester terug op die wedstrijd en vergelijkt hij het Ajax van nu, spelend in de 5-4-1-formatie, met het spelbeeld van de Amsterdammers enkele weken geleden.

“Misschien zit het verschil wel heel ergens anders en minder in het systeem”, begint Jans zijn analyse van Ajax. “Kaplan. Mannsverk. Henderson doet het op het moment echt goed.” De oefenmeester is vooral onder de indruk van de Turkse mandekker.

“Die Kaplan had ik ook al gezien in Jong Ajax. Hij is aan de bal heel goed, maar zonder bal ook. Elk duel kleunt hij erin, moet je kijken! Het is een goede speler hoor, ik had liever Sutalo gehad", doelt Jans op het feit dat Kaplan tegen FC Utrecht de basisplek van de geblesseerde Kroaat overnam.

“Dat hij in een keer zo snel iets toevoegt, dat vind ik wel heel goed", vervolgt Jans. "Nu zie je weer bij Ajax de tactische discipline en met Henderson en Mannsverk de controle op het middenveld.”

“Tegen Aston Villa hebben ze heel weinig weggegeven en wij (FC Utrecht, red.) hebben ook heel weinig richting de goal van Ajax kunnen laten zien, dus het staat wel goed. Maar je mist wel iets van de brille van Steven Berghuis en Steven Bergwijn.”

Berghuis en Bergwijn

De nog altijd geblesseerde eerste- en tweede aanvoerders Berghuis en Bergwijn worden spoedig terugverwacht in de basiself. "Met Berghuis en Bergwijn geef je een extra dimensie aan Brobbey", stelt Marciano Vink.

De analist vraagt zich af wie bij Ajax straks moet wijken in de basisopstelling. Logischerwijs zouden dat Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson moeten zijn. "Maar als je ziet hoe Taylor die positie nu invult… Hij levert zo’n arbeid. Bergwijn en Berghuis moeten dat dan ook doen", besluit Vink.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties