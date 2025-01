Romelu Lukaku maant Juventus-supporters tot stilte na winnende treffer voor Napoli

Napoli heeft zaterdag een statement gemaakt in de Italiaanse titelstrijd. Tegen Juventus leek het mis te gaan toen Randal Kolo Muani zijn debuut opluisterde met een treffer. Na rust kwam het toch goed voor I Partenopei, dankzij treffers van André-Frank Zambo Anguissa en Romelu Lukaku: 2-1. Koploper Napoli blijft zodoende zes punten voorstaan op Inter, dat twee duels minder gespeeld heeft en dus evenveel verliespunten heeft. Voor het als vijfde geplaatste Juventus is de nederlaag een klap in de jacht op Champions League-voetbal.

Bij Napoli stonden er met Stanislav Lobotka en David twee voormalig Ajacieden in de basis. Laatstgenoemde vormde de voorhoede met Lukaku en Matteo Politano. Aan de kant van Juventus begon de van Paris Saint-Germain gehuurde Kolo Muani direct in de basis. De spits werd in zijn rug gesteund door Teun Koopmeiners, Kenan Yildiz en Nicolás González.

Napoli kwam in de openingsminuten beter voor de dag, maar Juventus had toe moeten slaan. Khéphren Thuram bediende Yildiz, die een verdediger liet staan als een pion, naar binnen trok en uithaalde. Napoli-doelman Alex Meret verrichte een schitterende redding, waarmee hij een Napolitaanse achterstand voorkwam.

Napoli schrok niet al te erg van die kans en vuurde in de persoon van Politano een fraaie volley af, met de bovenkant van de lat als eindstation. Net toen Napoli leek door te drukken, dook Juventus weer op toen Scott McTominay balverlies leed en González op weg ging naar Meret. Ditmaal was een redding niet nodig: González schoot nipt naast.

Op slag van rust gebeurde er vervolgens voldoende in Stadio Diego Armando Maradona. Zo kreeg Neres net geen assist achter zijn naam, omdat Zambo Anguissa ternauwernood over kopte. Aan de overkant was Zambo Anguissa zeer ongelukkig. De Kameroener wilde wegwerken, maar lanceerde daarmee Kolo Muani. De Fransman toonde zijn spitseninstinct: 0-1.

Het halve stadion dacht vier minuten na rust de gelijkmaker te kunnen vieren. Lukaku werd op een paar meter van het doel bereikt en had de hoek voor het uitkiezen. De Belg gaf Michele Di Gregorio echter alle gelegenheid om uit te blinken, met een kopbal die het bereik van de Juventus-goalie nooit verliet.

Toch wist Napoli zijn overwicht in de tweede helft om te zetten in een treffer. Zambo Anguissa zag zijn eerste schotpoging gekraakt worden, waarna Napoli in balbezit bleef. Politano gaf scherp voor op Zambo Anguissa, die in de zestien was blijven hangen, Weston McKennie eenvoudig aftroefde en overtuigend raak kopte: 1-1.

Een oliedomme tackle van Manuel Locatelli leidde twintig minuten voor tijd de 2-1 in. De middenvelder haalde McTominay lomp neer, en zag de onvermijdelijke strafschop worden binnengeschoten door Lukaku. De spits maande de Juventus-supporters tot stilte, wat waarschijnlijk te maken heeft met pijnlijke momenten uit het verleden. Napoli hield stand en schrijft een nieuw hoofdstuk in de zinderende titelstrijd met Inter.