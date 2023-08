Woedende Juventus-fans betreden veld met duidelijke boodschap voor Lukaku

Supporters van Juventus hebben woensdagavond na afloop van een oefenduel het veld van het Allianz Stadium bestormd om hun onvrede te uiten over de mogelijke komst van Romelu Lukaku. De Belgische spits wordt al enige tijd gelinkt aan een overstap naar la Vecchia Signora. Dat de Juventus-supporters zijn komst niet zien zitten, heeft voor een groot deel te maken met een duel tussen Juventus en Internazionale, de toenmalige club van de Belg, in april van dit jaar.

Tijdens dat bekerduel, dat eindigde in 1-1, werd Lukaku namelijk racistisch bejegend door de aanhang van Juventus. Toen hij vervolgens vlak voor tijd voor de gelijkmaker zorgde, maakte hij een provocerend gebaar richting de tribune. Dat leverde hem een rode kaart op, die overigens later werd geseponeerd door de Italiaanse bond.

Woensdag, tijdens het oefenduel van het eerste elftal van Juventus tegen de beloften, zong een deel van de 20.000 fans al: "Wij willen Lukaku niet." Na afloop van de ontmoeting, die in een 8-0 zege voor de A-selectie van Juve eindigde, betrad een deel van de toeschouwers het veld. Daarbij werd de boodschap dat Lukaku niet welkom is nog maar eens herhaald. Overigens is het betreden van het veld na afloop van de jaarlijkse oefenwedstrijd in Villar Perosa een traditie voor de supporters van Juventus.

Lukaku houdt de gemoederen deze transferzomer flink bezig. Afgelopen juli kwam naar buiten dat de clubleiding van Inter woest is op hem, omdat hij al maanden voor het verstrijken van zijn contract bij i Nerazzurri in gesprek zou zijn geweest met Juventus. Vervolgens leek het er even op dat de transfer van Lukaku naar Juventus spaak zou lopen, maar inmiddels is de club uit Turijn weer in gesprek met de huidige werkgever van de spits, Chelsea. In een mogelijke deal moet ook Dusan Vlahovic worden betrokken. De Serviër zou in Londen het gat op de nummer negen-positie moeten vullen.