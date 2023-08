Romano meldt ‘here we go’: Caicedo wordt duurste Premier League-speler ooit

Zondag, 13 augustus 2023 om 23:32 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:56

Chelsea gaat de strijd om Moisés Caicedo definitief winnen. Dat meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano zondagavond. Er is een akkoord bereikt voor een bedrag van 115 miljoen Britse pond (omgerekend ruim 133 miljoen euro). Daarnaast heeft Brighton & Hove Albion een doorverkoopclausule in de overeenkomst laten opnemen. Caicedo tekent tot medio 2031, met de optie op nog een jaar, en wordt de duurste speler ooit in de Premier League.

De overstap van de 21-jarige middenvelder naar Chelsea hing al enige tijd in de lucht, maar vrijdag leek het erop dat Liverpool de deal zou gaan kapen. The Reds hadden de medische keuring zelfs al geboekt, maar Caicedo bleek alleen naar Chelsea te willen. Daarom zei hij Liverpool af. Vervolgens kwam Chelsea met een nieuw bod, en is zowel Brighton als Caicedo akkoord gegaan.

BREAKING: Moisés Caicedo to Chelsea, here we go! Agreement reached and sealed right now — it’s gonna British record transfer fee ???????? #CFC £115m fee plus sell-on clause included for Brighton. Medical tests, booked. Caicedo will sign until June 2031 with option until 2032. pic.twitter.com/7O8whsRLdK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2023

Het akkoord tussen Caicedo en the Blues was er naar verluidt overigens al in mei. Aanvankelijk werd er vanuit Engeland echter bericht dat de nummer twaalf van het afgelopen Premier League-seizoen de Ecuadoraan niet kon betalen, maar daar blijkt nu dus geen sprake meer van te zijn. Liverpool heeft zo definitief een pijnlijk blauwtje opgelopen na het kapen van de deal.

Caicedo is een defensieve middenvelder die ondanks zijn jonge leeftijd al 32 interlands speelde voor Ecuador. Brighton pikte de rechtspoot in februari 2021 voor slechts 5 miljoen euro op bij Independiente, waarna hij een half jaar later bij het Belgische Beerschot werd gestald. Vervolgens wist de controleur wel een basisplek te veroveren. In totaal speelde Caicedo tot dusver 53 officiële wedstrijden voor Brighton, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 3 assists. Bij Brighton lag de middenvelder nog tot medio 2027 vast, met de optie voor nog een seizoen. Door Caicedo’s langdurige verbintenis kon de nummer zes van het afgelopen Premier League-seizoen hoog in de boom zitten wat betreft de vraagprijs.