Roma stevent af op deceptie in de beker, maar dan zijn daar Lukaku en Dybala

AS Roma heeft zich woensdagavond bijna laten verrassen in de achtste finale van het Italiaanse bekertoernooi. US Cremonese, de oude club van Cyriel Dessers en tweede divisionist, stond tot de 77ste minuut met 0-1 voor in Rome. Romelu Lukaku en Paulo Dybala, de kanonnen aan de kant van Roma, voorkwamen echter een deceptie: 2-1.

Bijzonderheden:

Mourinho begon met onder anderen Lukaku, Andrea Belotti, Stephan El Shaarawy, Lorenzo Pellegrini en Rick Karsdorp aan de aftrap. Dybala zat op de bank in het Stadio Olimpico. De eerste kans van de wedstrijd kwam op naam van Belotti. Lukaku bracht zijn collega in stelling, maar zag hoe de Italiaan van dichtbij over werkte.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Cremonese-keeper Andreas Jungdal moest even later in actie komen na een vrije trap van Pellegrini en deed dat succesvol. De bezoekers kwamen ruim tien minuten voor rust op voorsprong via Frank Tsadjout. De Italiaan nam een pass van Paolo Ghiglione heerlijk aan en schoot vervolgens achter Mile Svilar binnen: 0-1.

De gelijkmaker van Roma liet tot de 77ste minuut op zich wachten. De thuisploeg kwam er op de counter razendsnel uit dankzij Dybala, die afgaf op Sardar Azmoun. Laatstgenoemde gaf in één keer door op Lukaku, die oog in oog met Jungdal niet faalde en Roma langszij schoot: 1-1. Dybala bezorgde Roma vijf minuten voor tijd de overwinning vanaf de strafschopstip: 2-1. De ploeg van Mourinho gaat naar de kwartfinale van het bekertoernooi.

AS Roma – US Cremonese 2-1

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

37’ 0-1 Frank Tsadjout (assist: Paolo Ghiglione)77’ 1-1 Romelu Lukaku (assist: Sardar Azmoun)85’ 2-1 Paulo Dybala