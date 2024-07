Roep om wissel van Cristiano Ronaldo: ‘Dat wat hij vroeger had, is er vanaf'

Cristiano Ronaldo is er in de eerste helft tegen Slovenië niet in geslaagd om een doelpunt te maken. De 39-jarige spits van Portugal krijgt in de rust van de wedstrijd harde kritiek bij de NOS. John van den Brom vindt het tijd om Ronaldo uit het veld te halen.

Ronaldo kreeg meerdere kansen. "Maar de scherpte die hij altijd heeft gehad heeft hij op dit moment helemaal niet meer", vindt Van den Brom. In de achtste minuut werd Ronaldo kansrijk aangespeeld door Rafael Leão. "Maar de eerste aanname van Ronaldo, die het belangrijkst is in de zestienmeter, is niet goed." De bal schoot van de voet bij Ronaldo, waardoor de kans verkeken was.

Bernardo Silva probeerde Ronaldo even later door de lucht te bereiken. "Het is een fantastische voorzet, maar de timing van Ronaldo is niet goed. Hij zit ernaast." In de 31ste minuut dook Ronaldo dreigend op bij de eerste paal. "Hier was hij altijd goed in, dan kwam hij voor zijn man en knikte hij die bal binnen." Nu verloor Ronaldo het kopduel van verdediger Vanja Drkusic.

"Het is allemaal net niet en dat is doodzonde voor een speler van zijn status. Hij springt ook minder hoog dan vroeger. Hij komt nog steeds hoog, laten we dat vooropstellen, maar wel minder dan dat hij in het verleden gedaan heeft", stelt Van den Brom.

Al met al komt Ronaldo volgens Van den Brom momenteel net scherpte tekort op topniveau. "Dat is denk ik het gemis van de vele kansen."

Ronaldo probeerde in de eerste helft met een vrije trap dicht bij de zijlijn een werelddoelpunt te maken. "Dit is natuurlijk helemaal geen afstand om op doel te schieten, maar hij gaat er wel voor. Daarna zie je de frustratie bij hem, die is voor mij allesbepalend."

"Ik denk dat het moment daar is om daar een wissel te doen, zeker omdat je weet dat je fantastische andere spitsen op de bank hebt", aldus Van den Brom. Portugal beschikt bijvoorbeeld over João Félix, Gonçalo Ramos en Diogo Jota.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!





Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties