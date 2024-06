Roemenië pakt zeer verrassend de winst in Groep E op het EK

Roemenië heeft woensdagavond op curieuze wijze de winst in Groep E van het EK opgeëist. De ploeg van bondscoach Edward Iordanescu had tegen Slowakije genoeg aan een 1-1 gelijkspel om de poule te winnen, ook dankzij het resultaat bij Oekraïne - België. Roemenië is nu een van de twee potentiële tegenstanders van Nederland, de andere is Engeland.

Dávid Hancko moest de wedstrijd tegen Oekraïne (1-2 verlies) vroegtijdig staken door een blessure, maar de Feyenoorder bleek op tijd weer fit om te starten tegen Roemenië. Ook ex-Ajacied Stanislav Lobotka startte als gebruikelijk bij Slowakije, maar ex-Feyenoorder Róbert Bozenik moest het ditmaal doen met een invalbeurt.

Aan de zijde van Roemenië deed met Marin ook een ex-speler van Ajax mee. Ex-Vitessenaar Matús Bero en ex-FC Groningen-middenvelder Thomas Suslov vielen in bij Slowakije. Feyenoorder Leo Sauer bleef bij dat land op de bank.

Doelpunt Roemenië??! 37' Razvan Gabriel Marin Slowakije 1-1 Roemenië Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/Ml5e5Als5v#EURO2024 pic.twitter.com/kRlRz9A9nP — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 26, 2024

Slowakije stond in de openingsfase onder druk, maar kwam via een knappe goal van Ondrej Duda op voorsprong. De middenvelder kopte fraai binnen uit een voorzet van Juraj Kucka: 1-1.

Roemenië knokte zich na ruim een half uur spelen terug. Ianis Hagi kwam over rechts naar binnen gedribbeld en viel over een uitgestoken been van Feyenoorder Hancko. Scheidsrechter Daniel Siebert wees direct naar de stip, waarna een lange VAR-check volgde om te bepalen of de overtreding wel binnen het strafschopgebied was gemaakt.

De conclusie na een minutenlange pauze was: penalty voor Roemenië. Hancko kreeg overigens aanvankelijk geel voor de overtreding, maar die werd na de VAR-check opvallend genoeg ingetrokken.

De penalty werd door ex-Ajacied Razvan Marin vernietigend in de kruising geknald: 1-1. Beide ploegen bleven aan elkaar gewaagd en gaven weinig kansen weg. In de 61ste minuut werd Roemenië opnieuw gevaarlijk via Denis Dragus, die zijn diagonale schot net over de kruising zag vliegen.

Daarna begon het plots te stortregenen in Frankfurt. De wedstrijd ging gewoon door, maar het laatste half uur werd gespeeld op een kletsnatte grasmat waar de bal lang niet overal even goed meer rolde.

Slowakije probeerde het in de 65ste minuut via Lukas Haraslin, die de verre paal zocht met een laag schot maar de bal nét te ver stuurde.

Beide landen wisten vooraf dat het een gelijkspel voor hen allebei sowieso genoeg zou zijn om de volgende ronde te bereiken. In de eindfase werden dan ook geen risico's meer genomen en zo was een 1-1 uitslag een logisch resultaat.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties