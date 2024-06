Roemenië begint EK 2024 met verrassende en ruime zege op teleurstellend Oekraïne

Roemenië is het EK uitstekend begonnen. In München was de ploeg van bondscoach Eduard Iordanescu veel te sterk voor Oekraïne: 3-0. De doelpunten kwamen op naam van Nicolae Stanciu, Razvan Marin en Denis Dragus. Door de zege gaat Roemenië aan kop in groep E, al komen België en Slowakije later op maandag ook nog in actie.

Beide landen begonnen met een voormalig Eredivisionist in de basis. Bij Roemenië was dat Marin, die in het seizoen 2019/20 voor Ajax uitkwam. Aan de kant van Oekraïne was voormalig PSV’er Oleksandr Zinchenko de linksback.

Oekraïne was de dominante partij in de openingsfase, maar het was Roemenië dat na een minuut of acht voor het eerst echt gevaarlijk werd. Florinel Coman zag zijn poging echter recht op doelman Andriy Lunin af gaan.

Hoewel de Oekraïners ook daarna dreigender waren, was het Roemenië dat enigszins uit het niets op voorsprong kwam na een half uur. Oekraïne verloor de bal na geklungel in de opbouw, en Stanciu schoot van buiten het strafschopgebied schitterend raak in de bovenhoek: 1-0.

Vlak voor rust verdubbelden de Roemenen bijna de score. Eerst schoot Dennis Man rakelings voorlangs, even later belandde een corner in één keer op de lat boven Lunin.

Aan het begin van de tweede helft viel die 2-0 alsnog. Marin kreeg de bal voor z’n voeten en haalde in één keer uit: de bal vloog in de verre hoek achter Lunin.

Zo zat Roemenië op rozen, en moest Oekraïne aan de bak. Laatstgenoemd land zette alles op alles in de hoop op de aansluitingstreffer, maar het was juist Roemenië dat nog een keer scoorde: na een corner gaf Man de bal laag voor, en Dragus stond klaar om binnen te tikken. Zo begon Roemenië een EK voetbal voor de eerste keer met een zege.

Oekraïne treft vrijdag Slowakije, waarna Roemenië het een dag later opneemt tegen België. Op woensdag 26 juni speelt Oekraïne nog tegen België en Roemenië tegen Slowakije.

