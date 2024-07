Roemeense supporter probeert Vandaag Inside-verslaggever Tom Staal aan te vallen

Dankzij een klinkende 0-3 overwinning op Roemenië plaatste het Nederlands elftal zich dinsdagavond voor de kwartfinales van het EK in Duitsland. Vandaag Inside-verslaggever Tom Staal polste na afloop de sfeer in München rondom het duel, maar haalde zich de woede op de hals van een Roemeense supporter.

Staal, die bekendstaat om zijn regelmatig prikkelende manier van interviewen, zocht naast Nederlandse supporters ook Roemeense fans met zijn cameraman op om te bevragen.

“Ik ben Roemeens en ik ben erg teleurgesteld”, zei een van de supporters tegen Staal, die de ruime nederlaag tegen het Nederlands elftal er vervolgens inwreef: “Ja, jullie speelden echt waardeloos!”

De verslaggever probeerde een andere Roemeense supporter met dezelfde woorden op de kast te jagen en slaagde er bij hem wel in: “Je bent Nederlands en je probeert me nu belachelijk te maken, enkel omdat we de wedstrijd van Nederland hebben verloren.” Staal reageerde vervolgens plagerig door volmondig ‘ja!’ te roepen.

Daar bleek de Roemeense fan alleen niet van gediend. Al scheldend deed hij een poging om de microfoon uit de handen van Staal te grissen, waarna hij veinsde om de de verslaggever van Vandaag Inside te slaan.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties