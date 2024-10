Rodri troeft Vinícius Júnior af en is winnaar van Ballon d'Or 2024

Rodri is maandagavond aan de haal gegaan met de Ballon d'Or. De 28-jarige middenvelder van Manchester City troeft daarmee verrassend Real Madrid-ster Vinícius Júnior af, die wekenlang favoriet was voor de award. Rodri wint de prijs voor het eerst in zijn loopbaan. Oud-winnaar George Weah reikte de award uit aan de Spanjaard.

Rodrigo Hernández Cascante, zoals de geboren Madrileen voluit heet, wordt beloond voor het topseizoen dat hij draaide. De middenvelder werd met Manchester City glansrijk kampioen van Engeland en zette afgelopen zomer met het Spaanse elftal de kroon op zijn seizoen door het EK te winnen. Rodri werd in juli na het winnen van de finale tegen Engeland (2-1) ook al uitgeroepen tot de Speler van het Toernooi.

Op dit moment is Rodri herstellende van een zware knieblessure. De controlerende middenvelder scheurde op 22 september tijdens de Premier League-topper tegen Arsenal (2-2) zijn voorste kruisband in zijn rechterknie, zo bevestigde zijn club Manchester City even later. Hij liep daardoor tijdens het gala op krukken.

Rodri begon zijn speech in het Engels, maar vroeg het publiek toestemming om in zijn eigen taal te spreken. "Het is een hele speciale avond voor mij en mijn familie. Bedankt aan iedereen die op mij gestemd heeft. Ook bedankt aan mijn teamgenoten en de club", aldus de middenvelder.

Aan het begin van zijn loopbaan had Rodri nooit gedacht deze award te gaan winnen. "Op mijn zeventiende ben ik begonnen bij Villarreal. Mijn droom om de beste te worden leek kapot, want ik maakte geen vorderingen meer. Mijn vader motiveerde me om door te gaan. En nu sta ik hier met de Ballon d'Or", sprak Rodri.

Vinícius Júnior afwezig op het gala in Parijs

Vinícius Junior is maandagavond niet aanwezig in Parijs tijdens de uitreiking van de Ballon d’Or, zo werd maandagmiddag bekendgemaakt door Fabrizio Romano. De Braziliaanse linksbuiten had geen meer trek in het gala toen hij hoorde dat hij de award niet in de wacht zou slepen. Van Real Madrid is maandag niemand aanwezig in Parijs, ook president Florentino Pérez en Jude Bellingham niet.

Er is in de voetbalwereld veel steun voor Vinícius. Vlak voordat Weah bij het gala de naam van Rodri opnoemde als winnaar van de Ballon d'Or, werd door een aantal aanwezigen in de zaal 'Vini' geschreeuwd.

De top tien bij de Ballon d'Or 2024