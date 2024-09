Roda JC enkele maanden na bijna-promotie nu hekkensluiter Keuken Kampioen Divisie

Roda JC Kerkrade beleeft vooralsnog een seizoen om zeer snel te vergeten. De Limburgers, die enkele maanden geleden op een haar na promotie misliepen, verloren zondagmiddag met 1-4 van De Graafschap en zijn nu met twee punten de hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie.

Roda JC sleepte een week geleden diep in blessuretijd een punt uit het vuur tegen VVV-Venlo. Bij de laatste hoekschop ging doelman Koen Bucker mee naar voren en hij verzorgde uiteindelijk de assist bij de 1-1 van Jay Kruiver. Beide spelers startten zondag tegen De Graafschap opnieuw in de basis.

Het was De Graafschap dat na ruim een kwartier in het Parkstad Limburg Stadion op voorsprong kwam. Ibrahim El Kadiri had een panklare voorzet in huis op Jesse van de Haar, die kon binnenkoppen: 0-1. Roda JC kwam nog vervolgens nog voor het einde van de eerste helft op gelijke hoogte.

De Graafschap-sluitpost Joshua Smits leed balverlies met een risicovolle inspeelbal. Na twee razendsnelle passes trof spits Thibo Baeten doel: 1-1.

Ook na rust was De Graafschap de bovenliggende partij. Invaller Mimoun Mahi kwam dicht bij een heerlijke treffer, maar zijn inzet van een meter of dertig trof de lat.

Enkele minuten later was het alsnog kassa voor de Superboeren. Na een fraaie aanval bediende Jeffry Fortes Tristan van Gilst, die overtuigend raak schoot: 1-2. Tien minuten voor tijd werd het leed voor Roda nog groter.

Joey Müller raakte het standbeen van invaller Ralf Seuntjens, wat de aanleiding was voor de gegeven strafschop. Fortes stuurde Bucker de verkeerde hoek in: 1-3. Roda probeerde het nog wel, maar alle overtuiging ontbrak. Sterker nog: in blessuretijd sneed El Kadiri naar binnen en belandde zijn schot prachtig in de kruising: 1-4.