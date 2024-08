Robin van Persie verliest vlak voor de start van de Eredivisie zijn sterspeler bij sc Heerenveen

Osame Sahraoui is niet langer contractspeler van sc Heerenveen, zo bevestigen de Friezen via de officiële kanalen. De 23-jarige buitenspeler vertrekt naar Frankrijk en heeft zich tot medio 2029 verbonden aan LOSC Lille.

Algemeen directeur Ferry de Haan reageert via de clubwebsite op het vertrek van Sahraoui. “Osame is met zijn continue dreiging, doelpunten en assists direct van waarde voor ons geweest. We raken dan ook een goede speler kwijt.”

“Maar als club mogen we ook trots zijn dat we wederom een springplank zijn gebleken voor een talentvolle speler. Dit is dan ook een hele mooie transfer voor zowel Osame als de club. We willen hem danken voor zijn tijd bij ons en wensen hem uiteraard een heel mooi vervolg van zijn carrière”, besluit De Haan.

Heerenveen nam Sahraoui in januari 2023 over van het Noorse Vålerenga voor een bedrag van 1,7 miljoen euro. In Friesland was de rechtsbenige linksbuiten vanaf dag één een absolute smaakmaker.

Uiteindelijk speelde Sahraoui 52 officiële wedstrijden in het shirt van Heerenveen. Daarin was de enkelvoudig international van Noorwegen goed voor 9 doelpunten en 14 assists. De Duitse website Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde inmiddels op 8,5 miljoen euro.

Lille toonde in de winterstop ook al belangstelling in Sahraoui, maar zag toen een bod van 7 miljoen euro worden afgewezen. Nu wordt alsnog 7 à 8 miljoen euro betaald, zo meldde Voetbal International eerder deze week.

Heerenveen kan middels bonussen nog een iets hoger bedrag uit de transfer slepen. Ook gaat een deel van de som naar Vålerenga, de club die anderhalf jaar geleden een doorverkooppercentage bedong bij de transfer naar Heerenveen.

