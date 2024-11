Robin van Persie sluit terugkeer bij één club uit: ‘Die deur is wel dicht’

Robin van Persie acht de kans heel klein dat hij ooit nog aan de slag gaat bij Arsenal, zo laat de voormalig spits van the Gunners weten in de Sportcast van Omrop Fryslân. Zijn toenmalige overstap naar Manchester United ligt namelijk nog altijd gevoelig bij de supporters van Arsenal.

De huidige trainer van sc Heerenveen wordt gevraagd of hij nog ambities heeft om hoofdtrainer te worden in Engeland, bij een van zijn voormalig werkgevers. “Arsenal verwacht ik niet”, antwoordt Van Persie. “Ik denk dat die deur wel dicht is.”

Van Persie maakte in de zomer van 2012 de overstap van Arsenal naar Manchester United. Dat lag bij de fans van the Gunners enigszins gevoelig en werd hem dan ook niet in dank afgenomen. In het seizoen daarna won Van Persie direct de Premier League bij zijn nieuwe club.

“Je weet het nooit in het voetbal, maar dat is mijn inschatting. Bij mij niet, maar bij de Arsenal-fans ligt dat nog wel gevoelig”, realiseert Van Persie zich. Hij wil daarbij ook nog niet zover op de zaken vooruitlopen. “Ik heb geleerd dat zó ver vooruitkijken helemaal geen zin heeft.”

“Ik leef vooral in het hier en nu. Ik vind het ontzettend leuk en ik ben ontzettend trots. Ik voel me heel welkom bij Heerenveen, binnen de club, de fans en alle mensen. Dat vind ik ook belangrijk. Ik kom hier om zo goed mogelijk werk af te leveren en dan zie ik uiteindelijk wel wat er op mijn pad komt.”

Of Van Persie ooit bondscoach zou willen worden, heeft hij ook nog niet helemaal duidelijk. “Dat weet ik niet. Ik sta namelijk het liefst de hele dag op het veld. Je kunt in zo’n periode van tien dagen dat je samen bent misschien twee keer echt goed trainen. Trainingen geven vind ik juist heel belangrijk.”

Van Persie kende een zware start van zijn carrière als hoofdtrainer, met onder andere een 9-2 nederlaag op bezoek bij AZ. Momenteel bivakkeren de Friezen op een twaalfde plek in de Eredivisie, met drie punten meer dan nummer 16 Sparta. Volgend weekend gaat Van Persie met zijn ploeg naar De Kuip, voor de uitwedstrijd tegen Feyenoord.