Robin van Persie is ook na nieuwe nederlaag sc Heerenveen 'trots' en weerspreekt kritiek

Robin van Persie kan niet veel met de wind aan kritiek die de laatste dagen richting zijn persoon waaide. De trainer van sc Heerenveen ging dinsdag, na de monsternederlaag (9-1) tegen AZ afgelopen weekend, weer onderuit. Ditmaal tegen FC Twente: 2-0.

Na afloop was de oefenmeester van de Friezen weer 'trots', zo vertelde hij aan Voetbal International. Dat exacte woord had hem in het weekend juist zoveel kritiek opgeleverd. Willem van Hanegem wond er in zijn column in het Algemeen Dagblad geen doekjes om.

"Robin van Persie zei het echt!”, zei De Kromme zijn column. “Nog nooit verloor Heerenveen met dat soort cijfers, maar hij zei na afloop dat hij trots was op de jongens. Met grote cijfers verliezen, dat kan een keertje."

"Maar het is wel een beetje veredeld jeugdvoetbal als je met 5-1 achter staat en dan met de laatste lijn op de middenlijn gaat staan. Heerenveen moest het volgens Van Persie ook nog ‘ownen’ ofzo. Wat een gelul allemaal. Het lijkt wel een kleuterklas."

Van Persie kan niet veel met die kritiek en blijft zijn woorden verdedigen, zo blijkt uit zijn interview met VI. "Ik snap wel dat mensen dat misschien een beetje vreemd vonden, maar ik was trots en dat ben ik nu weer. Ik zie iedere dag wat die jongens doen op het veld en dat ze alles geven."

"Sommige kritiek begreep ik ook wel, dus ik heb hier geen problemen mee", erkent de Oranje-topscorer aller tijden. "Na een 9-1 nederlaag is het ook wel logisch dat er van alles wordt gezegd, maar mij raakt het niet." Ook op de opmerkingen van analisten, die vinden dat zijn voetbal naïef is wegens de focus op de korte pass, reageert Van Persie schouderophalend.

"We hebben altijd een plan B en een plan C klaarliggen", vindt de trainer. De lange bal is ook helemaal geen verboden middel, benadrukt hij. "Het gaat erom dat we herkennen waar de ruimte ligt. Het is een eigen leven gaan leiden dat bij mij alle ballen kort moeten, dat is niet zo. Ik geloof alleen niet zo in het spelen van blinde lange ballen naar voren."