‘Robin van Persie is niet onomstreden in de jeugdopleiding van Feyenoord’

SC Heerenveen-clubwatcher Sander de Vries van de Leeuwarder Courant heeft het functioneren van Robin van Persie tegen het licht gehouden. De oud-spits, momenteel jeugdtrainer bij Feyenoord, lijkt de belangrijkste kandidaat om het stokje over te nemen van Kees van Wonderen in het Abe Lenstra Stadion.

"Bij Feyenoord zit hij op slot", begint De Vries zijn verhaal. "Hij kan daar niet verder. De Onder 21 is beduidend slechter dan de Onder 18. Bij het eerste zit Arne Slot natuurlijk. Zolang Slot er zit, kan Van Persie geen hoofdtrainer worden."

Bovendien heeft Feyenoord andere plannen, weet De Vries. "Ik heb begrepen dat áls Slot weggaat, ze liever een bewezen trainer hebben. Slot heeft bewezen dat je van plek drie naar plek één kan. Hij heeft echt het verschil gemaakt."

"Ik heb ook gehoord dat Van Persie binnen de jeugdopleiding van Feyenoord niet onomstreden is", aldus De Vries. "Hij is groter dan de opleiding en dult weinig tegenspraak. Hij kan doen wat hij wil, heeft een begeleidingsstaf om zich heen verzameld van vijftien personen. Dat is tamelijk veel."

Volgens De Vries zit Feyenoord in de maag met Van Persie. "Je hebt te maken met een icoon van de club. Die wil je dus het liefst voor je club behouden. Maar Heerenveen is wel de zesde club van Nederland. Stel dat hij het hier twee jaar goed doet, dan kunnen ze hem zo doorschuiven."

'Serieuze club'

Van Persie hoeft Heerenveen niet te onderschatten. "Bij Heerenveen wordt er ook wat verwacht", zegt De Vries. "Het is niet dat Heerenveen een kweekvijver is waar je lekker wat kan leren. Dit is een serieuze club. Als er iets vertoond wordt waar het publiek niet blij mee is, dan ga je dat heel duidelijk merken."

"Ik heb begrepen dat Van Persie een uitermate goede indruk heeft achtergelaten in de gesprekken met Heerenveen. Ook als het gaat om zijn werkwijze en trainingsvisie. Dat was schijnbaar beter dan Maurice Steijn en Ricky Kruys."

De Vries zag het aanvankelijk niet voor zich. "Maar ik ben gaan bellen en vragen, en waarom zou het niet kunnen? Ik krijg de indruk dat Van Persie alleen nog maar zijn handtekening hoeft te zetten om trainer te zijn van Heerenveen. Het is echt een hele serieuze kandidaat."

