Robin van Persie houdt er bij sc Heerenveen één opvallende regel op na

Robin van Persie geniet van zijn eerste maanden als hoofdtrainer bij sc Heerenveen. Hoewel de resultaten en de veertiende plek op de ranglijst teleurstellen, kan de oefenmeester zijn geluk niet op in Friesland.

Vrijdagavond verloor Heerenveen ook in Almelo, toen Mario Engels in de slotfase voor de winnende treffer tekende: 2-1. Het werd voor de ploeg van Van Persie de vierde nederlaag in zeven wedstrijden.

"Ik ben niet bang ben om te verliezen", vertelt de 41-jarige trainer dagen later aan de NOS. "Juist niet. We hebben al een aantal van zulke momenten gehad en er komen er nog meer dit seizoen, maar uiteindelijk ga je daar ongelooflijk veel van leren met elkaar."

Eerder in het seizoen leed Heerenveen ook een bijzonder pijnlijke nederlaag tegen AZ. In Alkmaar werd het 9-1. Van Persie weigerde echter zijn spelers publiekelijk af te vallen. "Te allen tijde, wat er ook gebeurt. Dat is voor mij een kernwaarde. Die jongens moeten het vertrouwen voelen dat ze op een plek werken waar ze fouten mogen maken."

Plezier is voor de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal nog zo'n kernwaarde. "We willen iedere dag beter worden. Hartstikke mooi. We moeten alleen niet vergeten dat we dit uiteindelijk doen omdat het ontzettend leuk is. En dat gevoel wil ik iedere dag weer terugzien."

Disciplinaire sancties bij het te laat arriveren op de club, daar doet Van Persie bovendien niet aan. "Ik geloof er niet in om als iemand één minuutje te laat is, daar een boete aan vast te plakken of op voorhand al te zeggen: dan speel jij niet. Nee, ik ga ervan uit dat iedereen hier op tijd wil zijn. Als het een keer onverhoopt gebeurt dat dat niet lukt, verwacht ik wel een uitleg. Maar dat is logisch."

De kersvers coach stipt één aspect van het trainersvak aan dat hem zwaar valt: het managen van speelminuten van jonge spelers. "Daar heb ik wel veel moeite mee. Omdat ik weet wat er in die jonge jongens omgaat. Ik vraag mij ook af of ik daar heel erg goed in ga worden. Ik gun spelers, en vooral jonge spelers, het allerbeste. Maar vanuit mijn rol moeten er wel keuzes worden gemaakt", besluit de Nederlander.